Pandora presúva distribučné centrum do Marylandu, reaguje na silný rast v USA

Dánsky výrobca šperkov Pandora oznámil, že vybuduje nové distribučné centrum v štáte Maryland, čím presunie svoje súčasné logistické operácie z Columbie v USA. Cieľom je posilniť kapacity na podporu expanzie na kľúčovom americkom trhu, ktorý je pre Pandoru najväčší a zároveň najrýchlejšie rastúci.
„Rozšírením našich prevádzkových schopností pripravujeme Pandoru na využitie silných rastových príležitostí, ktoré na **severoamerickom trhu naďalej vidíme,“ uviedol Luciano Rodembusch, prezident Pandora North America.
Kľúčové informácie:
Výstavba začína v septembri 2025, otvorenie je plánované na prvú polovicu roka 2026
Pandora má v USA 500 kamenných predajní a zamestnáva 8 000 ľudí, čo predstavuje takmer 22 % globálnej pracovnej sily firmy
Presun distribučného centra je súčasťou širšej stratégie zameranej na zrýchlenie dodávok, efektívnejšiu logistiku a podporu expanzie e-commerce v Severnej Amerike
Tento krok podčiarkuje snahu Pandory upevniť si pozíciu na americkom trhu, kde firma v posledných rokoch zaznamenáva rýchly rast predaja, najmä vďaka personalizovaným produktom, silnej značke a rozširovaniu digitálneho predaja.
Pre investorov môže byť rozhodnutie o presune logistiky signálom, že firma vsádza na dlhodobú prítomnosť a rast v USA a zároveň investuje do zlepšenia zákazníckej skúsenosti prostredníctvom rýchlejších a efektívnejších dodávok.
Graf PNDORA.DK (D1):
Akcie spoločnosti Pandora sa aktuálne obchodujú na úrovni 857 DKK a naďalej sa nachádzajú v silnom klesajúcom trende. Cena sa pohybuje hlboko pod kĺzavými priemermi – EMA 50 (965,66 DKK) a SMA 100 (1 045,03 DKK), čo potvrdzuje pretrvávajúce medvedie technické nastavenie.
RSI osciluje okolo 34,1 bodu, čo značí blízkosť prepredanej zóny a môže naznačovať potenciálne technické dno alebo prípravu na krátkodobý odraz. Zatiaľ však chýbajú známky obratu trendu.
Zdroj: xStation5
