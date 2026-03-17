Nvidia očakáva tržby 1 bilión USD do konca roku 2027 📈

-
Príležitosti na trhu s AI čipmi Nvidia do roku 2027: 1 bilión USD (kumulatívne 2025–2027)
-
Očakávané tržby za roky 2025–2026: 500 miliárd USD
-
Od začiatku roku 2026 akcie NVDA klesli približne o 3 %
-
-
-
Generálny riaditeľ firmy Jensen Huang na konferencii uviedol, že príležitosti na trhu s čipmi Nvidia pre umelú inteligenciu by mohli do roku 2027 dosiahnuť 1 bilión USD. Ide o kumulatívne tržby za roky 2025–2027; zároveň oznámil, že očakávané kumulatívne tržby za roky 2025 a 2026 dosahujú 500 miliárd USD. Huang predstavil aj stratégiu pre rýchlo rastúci segment real-time AI inference, teda spracovanie dotazov a úloh AI v reálnom čase, a predstavený bol nový centrálny procesor a AI systém založený na technológii startupu Groq, ktorú Nvidia licencovala v decembri 2025 za 17 miliárd USD.
Huang zdôraznil, že Nvidia sa teraz viac zameriava na tzv. inference computing, teda na odpovedanie na dotazy AI systémov, kde jej grafické procesory čelia rastúcej konkurencii zo strany CPU a špecializovaných čipov od firiem ako Google. Nový prístup Nvidie rozdeľuje proces do dvoch krokov: čipy Vera Rubin spracovávajú tzv. „prefill“ fázu, keď sa používateľská požiadavka prevádza z ľudského jazyka do tokenov, a nové čipy od Groq riešia druhú „decode“ fázu, kedy AI poskytne výslednú odpoveď používateľovi.
Po rokoch investícií stovky miliárd USD do čipov pre tréning AI modelov teraz firmy ako OpenAI, Anthropic alebo Meta presúvajú pozornosť k obsluhe stoviek miliónov používateľov, čo zvyšuje dopyt aj po CPU, najmä od Intelu, ako alternatíve k grafickým procesorom Nvidia. „Predávame veľa CPU samostatne. Toto už určite bude multi-miliardový biznis,“ uviedol Huang pri predstavení nového Vera CPU.
Nvidia tiež predstavila svoju Feynman roadmapu, ktorá zahŕňa plánované AI procesory a sieťové čipy s očakávaným uvedením v roku 2028 po Rubin Ultra čipoch. Spoločnosť sa zároveň zameriava na trh autonómnych AI agentov s platformou NemoClaw, ktorá zabezpečuje bezpečnostné a súkromné kontroly pre autonómne úlohy s minimálnym ľudským dohľadom.
Od začiatku roku 2026 akcie NVDA mierne klesli o približne 3 %. Po oznámení CEO Jensena Huanga o projekcii príležitostí v hodnote 1 bilión USD do roku 2027 akcie krátko vzrástli, ale zisky neboli plne udržané a deň uzavreli so ziskom okolo 1,5 %. Za posledný rok akcie NVDA pripisujú viac než 50 %.
Graf NVDA.US (D1)
Zdroj: xStation05
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.