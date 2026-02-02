Paradox Oraclu: Obrovské investície a paradox rastúceho dlhu

Rekordné financovanie a jeho účel
Oracle oznámil plány na rekordné financovanie až do výšky 50 miliárd USD v roku 2026, pričom prostriedky budú primárne určené na rozšírenie infraštruktúry Oracle Cloud Infrastructure (OCI) a vývoj projektov súvisiacich s umelou inteligenciou. Cieľom je podporiť zmluvy s najväčšími globálnymi klientmi, medzi ktorých patria AMD, Nvidia, Meta, OpenAI, TikTok a xAI.
Rozsah investície je bezprecedentný: rozšírenie OCI infraštruktúry môže pohltiť 80–90 % získaného kapitálu, zatiaľ čo projekty spojené s AI zvyšných 10–20 %. Pre porovnanie – celkové ročné tržby Oraclu dosahujú približne 50 miliárd USD, čo znamená, že spoločnosť plánuje získať takmer ekvivalent celého ročného obratu na financovanie svojej ambicióznej stratégie. V praxi to znamená, že tempo a realizácia investícií budú musieť byť prísne a presne riadené, aby sa zabránilo nadmernému nárastu nákladov a ďalšiemu zadlžovaniu.
Finančná situácia a zadlženosť
Dáta ukazujú systematický rast EBITDA, čo potvrdzuje rastúci rozsah prevádzkových aktivít Oraclu. Zároveň ROIC sa postupne približuje k hodnote WACC, čo naznačuje zúženie rozdielu medzi výnosnosťou investovaného kapitálu a nákladmi na kapitál. Táto dynamika zvyšuje citlivosť spoločnosti na ďalší rast dlhu a rastúce náklady na financovanie, napriek zlepšujúcemu sa prevádzkovému výkonu.
Oracle už dnes nesie vysokú úroveň zadlženia, pričom náklady na obsluhu dlhu predstavujú približne 4–5 % ročne z celkového objemu dlhu. Pri celkovom dlhu v rozmedzí 40–50 miliárd USD to znamená ročné úroky vo výške 1,6–2,5 miliardy USD. V dôsledku toho, aj pri predpokladanom raste tržieb o 15–20 % ročne, môže dôjsť k výraznému tlaku na čisté marže.
Okrem toho plánované vydanie nových akcií až do výšky 20 miliárd USD znamená riedenie podielov existujúcich akcionárov, čo môže v krátkodobom horizonte znížiť hodnotu ich pozícií o približne 15–20 %, kým trh naplno zhodnotí dlhodobú hodnotu týchto investícií. Oracle sa tak nachádza medzi potrebou kapitálu a rastúcim tlakom na ziskovosť.
Úverové riziko a finančná stabilita
Štruktúra súvahy poukazuje na jasný nárast čistého dlhu, pričom úroveň hotovosti zostáva relatívne stabilná. Aktuálny ukazovateľ likvidity (current ratio) je volatilný a pravidelne sa približuje k dolnej hranici komfortného pásma, čo naznačuje obmedzenú likvidnú flexibilitu. Ďalšie zvyšovanie dlhového financovania by preto mohlo výrazne zvýšiť úverové riziko spoločnosti.
Zdroj: Bloomberg
Aktuálne úverové hodnotenie a riziko platobnej neschopnosti
Aktuálne úverové ratingy Oraclu (BBB / Baa2) zaraďujú spoločnosť na spodnú hranicu investičného stupňa. Odhadovaná 20-ročná pravdepodobnosť platobnej neschopnosti je približne 37 %, čo naznačuje, že riziko finančných problémov pri ďalšom zadlžovaní je relatívne vysoké.
Strategická dilema – finančná pasca
Oracle čelí vážnej strategickej dileme. Ak spoločnosť nezvýši investičné výdavky, môže dôjsť k poklesu tržieb o 10–15 % v priebehu nasledujúcich 2–3 rokov v dôsledku straty kontraktov a oslabenia konkurencieschopnosti.
Naopak, ak Oracle zvolí agresívnu expanziu financovanú dlhom, náklady na obsluhu dlhu môžu pohltiť 15–20 % ročných tržieb. V takom scenári, aj pri 15–20 % ročnom raste tržieb vďaka AI a cloud projektom, môže byť voľný cash flow nedostatočný, čo výrazne obmedzí schopnosť firmy pokračovať v investíciách a ďalšom raste.
To ukazuje, že Oracle sa ocitol vo „finančnej pasci“, kde každá stratégia so sebou nesie reálne riziko – buď pokles výnosov, alebo nadmerné zadlženie.
Strategické príležitosti a riziká
Z dlhodobého hľadiska má Oracle významné príležitosti aj riziká. Rozširovanie infraštruktúry a vývoj AI môžu zabezpečiť 15–20 % ročný rast tržieb a umožniť realizáciu miliardových kontraktov s globálnymi technologickými gigantmi.
Zároveň však vysoké náklady na obsluhu dlhu môžu spotrebovať 15–20 % ročných tržieb, pričom voľný cash flow musí minimálne pokrývať tieto náklady, aby si spoločnosť zachovala finančnú stabilitu. Riziko straty investičného ratingu alebo potreba rýchlej škálovateľnosti infraštruktúry môže zvýšiť tlak na náklady a znížiť ziskovosť.
Kľúčové závery
Oracle stojí na strategickej križovatke. Kapitalovo náročné investície do AI a cloud infraštruktúry sú nevyhnutné na udržanie trhovej pozície, no zároveň výrazne zvyšujú finančné riziko a tlak na súvahu.
V optimistickom scenári by mohli akcie Oraclu stabilne rásť o 5–10 % ročne, podporené 15–20 % rastom tržieb a kontrolovanými nákladmi na financovanie.
V pesimistickom scenári môže dôjsť k prudkej krátkodobej korekcii, ak náklady na financovanie vzrastú a tržby nedokážu držať krok s mierou a tempom investícií.
Najbližšie roky rozhodnú o pozícii Oraclu v globálnych technologických pretekoch a o jeho schopnosti riadiť financie v prostredí zvýšenej zadlženosti.
