PayPal oznámil partnerstvo s OpenAI a vyplatí prvú dividendu v histórii

- PayPal uzavrel dohodu s OpenAI, ktorá umožní nákupy cez ChatGPT pomocou jeho peňaženky.
- Akcie PayPalu vyskočili o 13 % v premarkete vďaka zvýšenému výhľadu zisku a oznámeniu dividendy.
- Spoločnosť očakáva ročný zisk na akciu vo výške 5,35–5,39 USD a vyplatí prvú dividendu 0,14 USD.
- Platobné objemy vzrástli o 7 %, čo potvrdzuje odolnosť hlavného podnikania.
Spoločnosť PayPal zaznamenala prudký nárast akcií o 13 % v premarkete po oznámení významnej dohody s firmou OpenAI, ktorá umožní používateľom ChatGPT priame nakupovanie prostredníctvom peňaženky PayPal. Táto spolupráca prepojí globálnu sieť obchodníkov PayPalu s používateľmi ChatGPT a priblíži tak koncept tzv. agentívneho nakupovania, teda inteligentného nákupu riadeného umelou inteligenciou.
Nový trend AI asistentov v oblasti e-commerce umožňuje používateľom nastavovať rozpočty, porovnávať produkty, sledovať recenzie a dokonca automaticky realizovať nákupy. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Alexa Chrissa tento krok prinesie „zážitok, keď používateľ prejde z konverzácie do košíka v priebehu niekoľkých kliknutí“, čím PayPal vstupuje do novej éry digitálneho obchodu.
Spolu s oznámením partnerstva spoločnosť zvýšila výhľad zisku na celý rok. Nový odhad upraveného zisku na akciu je 5,35–5,39 USD, čo je viac než predchádzajúci rozsah 5,15–5,30 USD a zároveň nad trhovým očakávaním (5,24 USD). Zároveň PayPal oznámil prvú dividendu vo svojej 27-ročnej histórii, konkrétne 0,14 USD na akciu, čo zodpovedá výplatnému pomeru 10 % z upraveného zisku.
Tieto oznámenia potvrdzujú, že firma verí vo svoju dlhodobú ziskovosť a silnú tvorbu hotovosti. V posledných rokoch spoločnosť pod vedením nového CEO presunula svoj dôraz od agresívneho rastu k vyššej ziskovosti, znížila náklady a zamerala sa na oblasti s vyššími maržami.
Celkový objem platieb dosiahol v treťom štvrťroku 458,1 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 7 % (očistené o menové vplyvy) a dokazuje, že základný biznis PayPalu zostáva odolný aj v prostredí vysokej inflácie a ekonomickej neistoty.
Graf 2PP.DE (D1)
Akcie spoločnosti PayPal dnes zaznamenali výrazný rast a vystrelili až na 66,39 EUR. Táto silná rastová sviečka sprevádzaná vysokým objemom signalizuje prudký návrat kupcov na trh a odraz dôvery investorov v budúcu ziskovosť firmy. Z pohľadu technickej analýzy došlo k prierazu nad obe kľúčové úrovne kĺzavých priemerov – EMA 50 (59,85 EUR) a SMA 100 (60,65 EUR), čo je považované za silný býčí signál. Tento prieraz bol sprevádzaný výrazným nárastom cenového momenta a potvrdený indikátorom MACD, ktorý prekročil signálnu líniu a smeruje nahor. RSI dosiahol hodnotu 63,1, čo síce naznačuje zvýšený nákupný tlak, no stále zostáva pod hranicou prekúpenosti (70), a teda zatiaľ nevysiela bezprostredné varovanie pred korekciou.
Z hľadiska trhovej štruktúry akcie PayPalu prerazili nad predchádzajúce cenové vrcholy z júla a septembra, čím sa otvoril priestor pre ďalší rastový impulz. Psychologická hranica 70 EUR sa teraz javí ako najbližšia možná rezistencia. Naopak, oblasť okolo 61–62 EUR, kde sa nachádzajú prerazené kĺzavé priemery, bude teraz slúžiť ako kľúčová podpora v prípade čiastočného výberu ziskov.
Zdroj: xStation5
