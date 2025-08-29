PayPal spolupracuje s nemeckými bankami na vyriešení platobného výpadku vo výške 10 miliárd eur

PayPal potvrdil, že v spolupráci s nemeckými bankami rieši následky rozsiahleho výpadku platobných transakcií, ktorý postihol približne 10 miliárd eur. Hoci príčina zostáva nejasná, spoločnosť uisťuje používateľov, že všetky platné platby budú uhradené a systém sa postupne stabilizuje.
Ako PayPal reagoval a čo hovorí o bezpečnosti
Dňa 29. augusta 2025 vydal PayPal prehlásenie pre Reuters, v ktorom sa ospravedlnil za spôsobené nepríjemnosti. Spoločnosť uviedla, že úzko komunikuje s bankovými partnermi, aby napravila nesúlad vo výpisoch a zabezpečila, že všetky platby od legitímnych obchodníkov budú zrealizované. Potvrdil, že bezpečnosť zostáva jeho najvyššou prioritou a problém už bol vyriešený.
Pozadie incidentu a jeho dopad na používateľov
Podľa predchádzajúcich správ nemecké banky, vrátane Sparkasse, pozastavili platby nad 10 miliárd eur v dôsledku nefunkčnosti antifraudových systémov PayPalu. Tie zlyhali pri identifikácii neautorizovaných inkás. Mnohí používatelia naďalej hlásili problémy aj po oznámení obnovy služby.
Postoj regulačných úradov a širší kontext
Regulačné orgány, vrátane BaFin, boli informované, no doteraz sa k situácii verejne nevyjadrili. Incident poukazuje na nutnosť spoľahlivej infraštruktúry – podľa nemeckého ministerstva financií to nie je výzva na okamžité vytvorenie alternatívy k PayPalu, ale jasný signál o potrebe odolnosti systému.
