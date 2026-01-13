Pentagon investuje 1 miliardu USD do raketovej divízie spoločnosti L3Harris

-
Pentagon investuje 1 miliardu USD do výrobcu raketových motorov L3Harris.
-
Divízia Missile Solutions sa oddelí a vstúpi na burzu v roku 2026.
-
Cieľom je zvýšiť výrobnú kapacitu pre americké obranné systémy.
-
Ide o súčasť stratégie priamych štátnych investícií do kritickej infraštruktúry obrany.
-
Pentagon investuje 1 miliardu USD do výrobcu raketových motorov L3Harris.
-
Divízia Missile Solutions sa oddelí a vstúpi na burzu v roku 2026.
-
Cieľom je zvýšiť výrobnú kapacitu pre americké obranné systémy.
-
Ide o súčasť stratégie priamych štátnych investícií do kritickej infraštruktúry obrany.
Ministerstvo obrany USA (Pentagon) oznámilo investíciu vo výške 1 miliardy dolárov do raketového biznisu spoločnosti L3Harris Technologies, konkrétne do oblasti tuhopalivových raketových motorov. Ide o nezvyčajnú formu priamej kapitálovej účasti vlády v súkromnej obrannotechnickej firme, ktorej cieľom je rozšíriť výrobu komponentov pre systémy ako Patriot, THAAD, Tomahawk či Standard Missile.
Na základe dohody spoločnosť L3Harris vyčlení svoju raketovú divíziu Missile Solutions ako samostatný verejne obchodovateľný subjekt. Štátna investícia bude vo forme konvertibilných preferenčných akcií, ktoré sa prevedú na bežné akcie po plánovanom IPO v druhej polovici roka 2026.
Strategický kontext a dopad na dodávateľské reťazce
Táto investícia je súčasťou novej taktiky Pentagonu – tzv. „priamy model podpory dodávateľov“, ktorým sa USA snažia zabezpečiť kapacity a infraštruktúru pre kľúčové obranné komponenty. Cieľom je zabezpečiť dlhodobé rámce pre nákup raketových motorov a posilniť americkú obrannú výrobu.
Základom tejto kapacity je akvizícia firmy Aerojet Rocketdyne spoločnosťou L3Harris v roku 2023. Nový samostatný podnik využije investíciu na modernizáciu, expanziu výroby a zvýšenie odolnosti dodávateľského reťazca.
Reakcia trhu a IPO plány
Akcie L3Harris reagovali na túto správu rastom, keďže investori vítajú štátnu podporu a možnosť kapitálového výnosu po uvedení nového podniku na burzu. IPO bude kľúčovým míľnikom pre spoločnosť aj pre Pentagon, ktorý môže realizovať výnos po konverzii akcií. Niektorí odborníci však varujú pred možnými konfliktmi záujmov, keďže štát získa podiel vo firme, ktorá bude zároveň uchádzačom o vládne zbrojné zákazky. Zdroj: xStation5
Politický a obranný rámec
Investícia zapadá do širšej snahy vlády posilniť domáci obranný sektor a znížiť závislosť na úzkych dodávkach. Podobne vláda podporila aj technologické spoločnosti ako Intel či MP Materials v záujme národnej bezpečnosti.
Pentagon zároveň zdôraznil, že nebude zasahovať do riadenia firmy – ide výhradne o ekonomickú investíciu, ktorá umožní dlhodobé plánovanie zbrojných programov.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
JP Morgan a Goldman Sachs: Giganti po výsledkoch
Ericsson prepúšťa ďalších 1 600 zamestnancov vo Švédsku v rámci úspor
Boston Scientific rozširuje svoje portfólio o Penumbru za 14,5 miliardy dolárov
Poludňajšie zhrnutie: TSMC ťahá technologické akcie; výsledky bánk v úzadí💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.