PepsiCo oživuje predaje nápojov v USA – pomohla klasická aj zdravá sóda

- Americká nápojová divízia vzrástla o 2 %, čo je najviac za posledné dva roky.
- Pomohol nielen tradičný nápoj Pepsi, ale aj nová zdravšia značka Poppi.
- Výhlaď na rok 2025 zostáva konzervatívny – nízky rast tržieb, zisk bez zmeny.
- Firma čelí tlaku investorov aj regulačným zmenám, pripravujú sa personálne zmeny vo vedení.
- Americká nápojová divízia vzrástla o 2 %, čo je najviac za posledné dva roky.
- Pomohol nielen tradičný nápoj Pepsi, ale aj nová zdravšia značka Poppi.
- Výhlaď na rok 2025 zostáva konzervatívny – nízky rast tržieb, zisk bez zmeny.
- Firma čelí tlaku investorov aj regulačným zmenám, pripravujú sa personálne zmeny vo vedení.
Spoločnosť PepsiCo Inc. vykázala v poslednom štvrťroku vyššie než očakávané tržby, pričom kľúčovú rolu zohral návrat rastu v americkej nápojovej divízii.
Segment medziročne vzrástol o 2 %, čo predstavuje najlepší výsledok za takmer dva roky.
Rast podporila nielen tradičná značka Pepsi, ale aj Poppi, zdravšia fermentovaná sóda, ktorú firma tento rok získala akvizíciou. Tento vývoj ukazuje, že spotrebitelia síce vyhľadávajú zdravšie alternatívy, no zároveň zostávajú verní známym značkám.
PepsiCo naďalej očakáva, že za celý rok 2025 dosiahne nízky jednociferný rast organických tržieb a že zisk (v konštantnej mene) zostane približne na úrovni predchádzajúceho roka.
Spoločnosť si tak udržiava opatrný výhlaď, čo odráža pretrvávajúcu ekonomickú neistotu a meniace sa preferencie spotrebiteľov.
Na burze akcie vzrástli v pre-markete o 1,2 %, hoci od začiatku roka sú v strate takmer 9 %, zatiaľ čo index S&P 500 posilnil o 15 %.
Okrem hospodárskych výsledkov firma oznámila aj zmeny vo vedení – súčasný CFO Jamie Caulfield odchádza do dôchodku a od 10. novembra ho nahradí Steve Schmitt, ktorý doteraz pôsobil ako finančný riaditeľ Walmart US.
Zároveň člen správnej rady Darren Walker oznámil svoj odchod, ktorý nadobudne účinnosť 19. novembra.
PepsiCo v posledných rokoch investuje do zdravších a funkčných potravín – napríklad s vyšším obsahom bielkovín alebo menšími porciami.
Tlak na spoločnosť však narastá – či už zo strany vládnych zdravotných iniciatív alebo aktivistického investora Elliott Investment Management, ktorý nedávno získal podiel vo výške cca 4 miliardy USD a vyzval firmu na revíziu a zoštíhlenie portfólia snackov.
Graf PEP.US (D1)
Akcie spoločnosti PepsiCo sa obchodujú v klesajúcom trende. Aktuálna cena sa nachádza na úrovni 138,69 USD, teda tesne pod 100-denným klzným priemerom (SMA 100 na 139,03 USD) a výrazne pod EMA 50 (142,18 USD). RSI je na úrovni 42,8, čo odráža stále prítomný predajný tlak, no ešte nesignalizuje prepredané úrovne. MACD je hlboko v negatívnom pásme (−1,05) a histogram zostáva taktiež negatívny, čo potvrdzuje pretrvávajúce oslabovanie cien.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Applied Digital zrýchľuje rast. Akcie stúpli takmer o 20 %
Bývalý britský premiér Rishi Sunak sa stal poradcom spoločností Microsoft a Anthropic
Akcie Applied Digital posilnili o 26 % po silných kvartálnych výsledkoch a novej AI zmluve
Bristol Myers Squibb kupuje Orbital Therapeutics za 1,5 miliardy USD a vstupuje do oblasti in vivo CAR‑T terapií
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.