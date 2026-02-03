PepsiCo prekvapila výsledkami a plánuje zlacňovať

- PepsiCo prekonala očakávania so ziskom 2,26 USD na akciu za 4Q.
- PepsiCo prekonala očakávania so ziskom 2,26 USD na akciu za 4Q.
- Oznámila spätný odkup akcií v hodnote 10 miliárd USD.
- V rámci dohody s Elliott Management plánuje zlacniť produkty a znížiť ponuku v USA o 20 %.
- Akcie od začiatku roka vzrástli o 8,1 %, čo prekračuje výkonnosť trhu.
PepsiCo Inc., výrobca značiek ako Lay’s, Gatorade či Pepsi, zverejnil lepšie než očakávané hospodárske výsledky za 4. štvrťrok, podporené silným dopytom na zahraničných trhoch. Spoločnosť zároveň oznámila ambiciózny program spätného odkupu akcií vo výške 10 miliárd USD, čím potvrdzuje dôveru vo vlastný rastový potenciál.
Zisk na akciu dosiahol 2,26 USD, čím mierne prekonal odhady Wall Street. Medzinárodné trhy naďalej zostávajú hlavným motorom rastu, zatiaľ čo v USA firma čelí zmene stratégie pod tlakom investičnej skupiny Elliott Management.
Tá minulý rok investovala do PepsiCo 4 miliardy dolárov a následne vyvíjala tlak na znižovanie cien a zoštíhľovanie produktového portfólia. V decembri sa PepsiCo s investorom dohodla na revízii ponuky – v pláne je zredukovať portfólio na americkom trhu o 20 % a zlacniť niektoré kľúčové značky, aby si udržali konkurencieschopnosť.
Akcie spoločnosti reagujú pozitívne – od začiatku roka vzrástli o 8,1 %, zatiaľ čo širší index S&P 500 posilnil len o 1,9 %. Investori teda oceňujú nielen silné fundamenty a zahraničný rast, ale aj ochotu vedenia prispôsobiť sa tlaku akcionárov a trhovým podmienkam.
Graf PEP.US (D1)
Akcie spoločnosti PepsiCo zaznamenali prudký rast, aktuálna cena sa obchoduje na úrovni 156,39 USD, čo je najvyššia hodnota za posledné mesiace. Tento rast predstavuje výrazný prieraz nad oba kĺzavé priemery – EMA 50 (146,10 USD) a SMA 100 (145,67 USD) – a potvrdzuje tak obrat trendu smerom nahor. RSI sa nachádza na úrovni 67,9, teda tesne pod hranicou prekúpenosti, čo ukazuje na silný nákupný záujem, ale zároveň naznačuje, že trh sa začína dostávať do prehriatej zóny.
Zdroj: xStation5
