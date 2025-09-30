viac
Pfizer zníži ceny liekov pre Medicaid v rámci dohody s Trumpovou administratívou

18:15 30. septembra 2025

Spoločnosť Pfizer sa rozhodla dobrovoľne znížiť ceny vybraných liekov poskytovaných cez federálny program Medicaid, čím odpovedá na tlak administratívy prezidenta Donalda Trumpa na zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Dohoda je súčasťou politiky tzv. most-favored-nation (MFN) pricing, ktorá požaduje, aby americkí pacienti neplatili viac než pacienti v iných vyspelých krajinách. Tento model má pomôcť znížiť ceny, bez toho aby boli farmaceutické firmy nútené k legislatívnym zásahom.

TrumpRx ako nová platforma na priamy nákup liekov

Súčasťou oznámenia je aj spustenie novej digitálnej platformy TrumpRx, cez ktorú si budú môcť pacienti priamo zakúpiť vybrané lieky za zvýhodnené ceny. Tento systém má obísť tradičných sprostredkovateľov a umožniť jednoduchší prístup k liečivám najmä pre nízkopríjmové skupiny.

Investičný záväzok Pfizeru na podporu inovácií

Pfizer zároveň prisľúbil, že investuje 70 miliárd dolárov do výskumu, vývoja a výrobnej infraštruktúry v USA. Tento krok má byť kompenzáciou za cenové ústupky a má zabezpečiť, že firma zostane lídrom v oblasti farmaceutickej inovácii aj v období zmenených trhových podmienok.

Trhy vítajú rozhodnutie, ale neistoty pretrvávajú

 

Finančné trhy prijali dohodu pozitívne – akcie Pfizeru po oznámení zaznamenali nárast. Napriek tomu existujú otvorené otázky ohľadom rozsahu zľav a ich vplyvu na ziskovosť firmy. Zatiaľ nebolo konkretizované, ktoré lieky sa budú predávať lacnejšie, čo sťažuje analýzu celkového dopadu. Zdroj: xStation5

 

Niektorí analytici upozorňujú, že ak by sa podobný model MFN stal normou, mohol by odradiť investície do vývoja inovatívnych liekov. Okrem toho bude nevyhnutné vybudovať robustný systém na sledovanie, distribúciu a kontrolu zľavnených liekov, čo predstavuje ďalšie prevádzkové výzvy.


 

 

