Pirelli dodá Aston Martinu inteligentné pneumatiky Cyber Tyre, technológia však púta pozornosť v USA

Taliansky výrobca pneumatík Pirelli oznámil, že jeho technológia Cyber Tyre bude integrovaná do budúcich modelov britskej automobilky Aston Martin. Spoločnosti to uviedli v spoločnom vyhlásení, pričom cieľom spolupráce je posunúť úroveň komunikácie medzi pneumatikami a elektronikou vozidla na úplne novú úroveň.
Cyber Tyre využíva senzory zabudované v pneumatikách, ktoré v reálnom čase zhromažďujú údaje o priľnavosti, teplote, tlaku a opotrebení, a tieto informácie následne komunikujú s jazdnými a bezpečnostnými systémami vozidla. Výsledkom má byť presnejšie riadenie, lepšia adaptácia vozidla na podmienky vozovky a vyššia bezpečnosť.
Zatiaľ čo dohoda s Aston Martinom posilňuje technologický a luxusný profil Pirelli, spoločnosť zároveň čelí zvýšenej pozornosti zo strany Spojených štátov. Dôvodom je fakt, že najväčším akcionárom Pirelli je čínska štátna spoločnosť Sinochem, čo vo Washingtone vyvoláva obavy z možného prístupu Číny k citlivým údajom. Táto skutočnosť by mohla skomplikovať plány Pirelli na expanziu na americkom trhu, najmä v oblasti inteligentných technológií pre automobily.
Pre Aston Martin znamená partnerstvo s Pirelli ďalší krok k integrácii pokročilých digitálnych systémov do svojich športových vozidiel, kde je riadenie a bezpečnosť pri vysokých rýchlostiach kľúčová. Pre Pirelli ide o dôležitý referenčný projekt, ktorý by mohol otvoriť dvere ďalším prémiovým automobilkám hľadajúcim inteligentné riešenia pre modernú mobilitu.
Zatiaľ nie je známe, kedy sa prvé vozidlá Aston Martin s technológiou Cyber Tyre dostanú na trh, no podľa dostupných informácií bude integrácia prebiehať v nasledujúcich produktových generáciách.
Graf PIRC.IT (D1)
Akcie spoločnosti Pirelli sa aktuálne obchodujú na úrovni 5,978 EUR a po niekoľkotýždňovej konsolidácii prerazili nad oba kĺzavé priemery – EMA 50 (5,868 EUR) a SMA 100 (5,883 EUR). Tým došlo k potvrdeniu krátkodobého býčieho signálu, ktorý by mohol otvoriť priestor pre ďalší rast.
Z technického hľadiska predstavuje prieraz nad úroveň 6,00 EUR kľúčový rezistentný bod, ktorého prekonanie by potvrdilo návrat do rastového pásma, s potenciálnym cieľom v oblasti 6,20–6,30 EUR. Naopak, podpora sa teraz presunula k úrovni EMA a SMA, teda približne na 5,87–5,90 EUR, a jej udržanie je zásadné pre zachovanie býčieho výhľadu.
Zdroj: xStation5
