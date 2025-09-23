Platina prudko rastie o 4 %📈

Platina blízko historických maxím vďaka dopytu po drahých kovoch a očakávaniam znižovania sadzieb Fedu 📈
Očakávania znižovania úrokových sadzieb v USA, rekordné ceny zlata blížiace sa k 3 790 USD za uncu a oslabený dolár poháňajú euforický rast trhu s platinou, ktorá dnes posilňuje o 4,3 %. V posledných dňoch čisté prílevy do ETF fondov na zlato dosiahli najvyššiu úroveň od roku 2021.
- Vyhliadky na nižšie úrokové sadzby v USA (ako aj v prípade iných centrálnych bánk) podporujú globálnu likviditu a úverový impulz, čo sa prirodzene premieta do vyššieho dopytu po spotovej platine – nielen na investičné účely, ale aj pre priemyselné a automobilové využitie.
- Dnešné údaje z USA boli slabšie, než sa očakávalo (PMI za september, regionálny index Richmond Fed), zatiaľ čo predstavitelia Fedu (vrátane Michelle Bowman) upozornili na rastúce riziká výrazného zhoršenia trhu práce, čo by mohlo Fed prinútiť k ešte agresívnejším krokom. Investori teraz započítavajú aspoň dve ďalšie zníženia sadzieb v USA v priebehu tohto roka.
- Rastúce ceny zlata nielenže zvyšujú záujem o drahé kovy vo všeobecnosti, ale zároveň prinášajú platinu späť do priazne v segmente šperkov. Záujem o platinu ako „luxusnú“, lacnejšiu a vzácnejšiu alternatívu ku zlatu rastie po rokoch utlmeného dopytu po šperkoch z bieleho zlata.
Platina (grafy)
Cena platiny dnes vzrástla takmer o 5 % a prudko sa priblížila k predchádzajúcim historickým maximám okolo 1 480 USD za uncu, kde sa objavila prvá silnejšia vlna predajného tlaku.
Zdroj: xStation5
Ceny platiny (graf so zlatým zafarbením) sa pohybujú približne v súlade s dynamikou zlata, no volatilita je vyššia a cenové pohyby sú prudšie.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
