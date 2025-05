Plyn atakuje klíčovou Fibonacci rezistenci – ale mezera z rolloveru zůstává nevyplněná

Na grafu zemního plynu (NATGAS) sledujeme dynamický vývoj, který přinesl prudký pokles následovaný silným odrazem směrem vzhůru. Cena sa momentálne pohybuje na úrovni 3,677 USD, teda tesne pod hodnotou 78,6 % Fibonacciho retracementu vychádzajúceho z predchádzajúceho poklesu medzi maximom 3,838 USD a minimom 3,097 USD. Táto zóna sa teraz javí ako silná rezistencia, ktorá bola dnes na chvíľu prekonaná, ale cena následne opäť klesla späť na túto úroveň.

Na grafe je možné pozorovať dobre formovaný obrat v tvare „V“, ktorý začal z oblasti tesne nad 3,09 USD. Prekonaním kĺzavých priemerov EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá) smerom nahor došlo k signálu potenciálnej zmeny trendu, ktorý je momentálne potvrdený aj objemom a cenovým správaním.

Kľúčovým prvkom grafu je však cenová medzera vzniknutá rolloverom kontraktov. Táto medzera zatiaľ nebola vyplnená, čo je pre mnohých obchodníkov významným signálom. Trh má často tendenciu vrátiť sa k týmto nevyplneným medzerám, aby ich „uzavrel“. Hoci sa aktuálna cena priblížila k tejto zóne, zatiaľ nedošlo k návratu a vyplneniu, čo môže predstavovať potenciálny scenár pre nasledujúcu seansu.

CCI a Williams %R sa nachádzajú v extrémnych hodnotách, čo môže naznačovať preťaženie rastu a snahu trhu o krátkodobú stabilizáciu. Ak by sa cena podarilo prekonať úroveň 3,68 USD, mohla by sa otvoriť cesta späť k lokálnemu maximu 3,83 USD. Naopak, zlyhanie na súčasnej rezistencii a návrat pod hodnoty kĺzavých priemerov by mohlo vyvolať tlak na pokles smerom k 3,55 USD.

Graf NATGAS (M30)

Zdroj: xStation5

