Pobrežie Slonoviny plánuje zvýšiť výkupnú cenu kakaa – môže prekonať Ghanu

Najväčší svetový producent kakaa, Pobrežie Slonoviny, plánuje výrazné zvýšenie výkupnej ceny pre farmárov v sezóne 2025–2026, ktorá sa začne 1. októbra.
Podľa zdrojov oboznámených so situáciou navrhuje regulačný úrad Le Conseil Café-Cacao (CCC) zvýšiť cenu z 2 200 na 2 800 západoafrických frankov (cca 5 USD) za kilogram, teda o viac než 27 %.
Takáto cena by výrazne prekonala aktuálnu výkupnú cenu v Ghane, ktorá nedávno vzrástla o 4,2 % na 50,45 cedis (4,07 USD). Ghana je pritom druhým najväčším producentom kakaa na svete a rozdiel v cenách by mohol výrazne ovplyvniť tok kakaových bôbov v regióne.
Vyššie výkupné ceny motivujú farmárov, aby dodávali úrodu do oficiálnych skladov namiesto špekulácií, hromadenia zásob alebo pašovania do susedných krajín, kde dostanú viac zaplatené. Pašovanie je pritom v regióne dlhodobým problémom – v sezóne 2024–2025 bolo podľa odhadov z Pobrežia Slonoviny nelegálne vyvezených 100 000 až 150 000 ton kakaa.
CCC očakáva, že v nadchádzajúcej hlavnej sezóne (október – marec) dosiahne úroda približne 1,35 milióna ton, čo je len mierny pokles oproti 1,4 milióna ton v predchádzajúcom roku.
Napriek predpokladanému globálnemu prebytku v sezóne 2025–2026 zostáva trh s kakaom napätý a ceny sú stále výrazne nad historickými priemermi. Preto budú dodávky z kľúčových západoafrických krajín starostlivo sledované obchodníkmi a spracovateľmi po celom svete.
Oficiálne oznámenie novej výkupnej ceny sa očakáva v stredu, pričom konečné rozhodnutie má prijať prezident Alassane Ouattara. Ak návrh prejde, pôjde o jeden z najvýraznejších krokov na posilnenie domáceho výkupu a obmedzenie strát spôsobených pašovaním.
Graf COCOA (H4)
Cena kakaa pokračuje v klesajúcom trende a momentálne sa obchoduje za 6 774 USD, t. j. na okraji dôležitej zóny podpory, ktorá bola v minulosti niekoľkokrát testovaná a je označená fialovým obdĺžnikom. Táto oblasť predstavuje kľúčovú technickú podporu, kde v minulosti došlo k obratom smerom nahor.
Cena sa momentálne nachádza pod oboma kĺzavými priemerkami – EMA 50 (7 210 GBP) a SMA 100 (7 557 GBP), čo potvrdzuje pokračujúci medvedí moment. %R (Williams %R) klesol pod -80 a vstúpil do prepredanej zóny (v súčasnosti -83) a podobne aj oscilátor hybnosti vykazuje veľmi nízke hodnoty, čo naznačuje oslabenie klesajúcej hybnosti.
Z technického hľadiska ďalší vývoj ceny kakaa teraz závisí od reakcie trhu na súčasnú zónu podpory. Ak cena zostane nad touto úrovňou, môže dôjsť k krátkodobému obratu a korekcii smerom k 7 200 – 7 500 USD. Naopak, prekonanie tejto úrovne by otvorilo priestor pre hlbší pokles s ďalšími potenciálnymi cieľmi okolo 6 000 USD.
Zdroj: xStation5
