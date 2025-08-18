Pomalé tempo spracovania kakaa na Pobreží Slonoviny signalizuje hlbšie problémy s kvalitou úrody

Podľa údajov združenia vývozcov GEPEX došlo v júl 2025 k výraznému medziročnému poklesu spracovania kakaa na Pobreží Slonoviny o 31,2 %, keď objem spracovaného kakaa predstavoval len 39 301 metrických ton. Hlavnými dôvodmi sú zlá kvalita kakaových bôbov a nízke výnosy zo strednej úrody, čo núti spracovateľov odmietať značné množstvo suroviny.
Za obdobie od začiatku sezóny 2024/25 v októbri do konca júla činil celkový objem spracovaného kakaa 515 055 ton, čo je o 4 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Riaditeľ jednej z medzinárodných spracovateľských spoločností so sídlom v San Pedre uviedol, že tohtoročné kakaové bôby obsahujú menej tuku a majú vyššiu kyslosť, čo výrazne obmedzuje ich využitie.
Situáciu zhoršuje aj vývoj prílevu bôbov do hlavných prístavov. Medzi 1. aprílom a 17. augustom 2025 dorazilo do prístavov Abidjan a San Pedro len 350 000 ton kakaa, čo predstavuje pokles o 30 % v porovnaní s vlaňajšími 500 000 tonami.
Spracovatelia navyše upozorňujú, že ich zásoby sú prakticky vyčerpané a pre návrat na bežnú úroveň spracovania — okolo 58 000 ton mesačne — bude potrebné agresívne nakupovať bôby už od októbra, kedy začne hlavná úroda. Očakávajú, že kvalitná úroda im umožní obnoviť zásoby a stabilizovať produkciu.
Údaje GEPEX zahŕňajú šesť najväčších spracovateľov, vrátane firiem Barry Callebaut, Olam a Cargill. Pobrežie Slonoviny má celkovú spracovateľskú kapacitu približne 750 000 ton ročne a patrí medzi najväčších svetových producentov kakaa, ako aj kľúčových hráčov v jeho spracovaní spolu s Holandskom.
Súčasný vývoj môže mať vplyv na globálny trh s kakaom a čokoládou, pretože pretrvávajúce problémy s kvalitou a objemom dodávok z najväčšej produkčnej krajiny na svete môžu zvýšiť tlak na ceny a dostupnosť výrobkov.
Graf Cocoa (H4)
Aktuálne sa kakao obchoduje na úrovni 8370 USD, pod klzavým priemerom EMA 50 (8434 USD) aj SMA 100 (8259 USD), čo naznačuje pretrvávajúcu neistotu na trhu. Po prudkom poklese sa cena pokúsila o odraz smerom nahor, pričom došlo k prerazeniu SMA 100 (modrá) a na krátku chvíľu aj EMA 50 (oranžová). CCI (Commodity Channel Index) sa nachádza na úrovni -68,8, čo poukazuje na slabé momentum. Objemy obchodov zostávajú relatívne utlmené, čo môže znamenať vyčkávanie investorov na nové fundamentálne impulzy. Súčasná technická situácia je neutrálna až mierne negatívna, pričom pre potvrdenie obratu bude kľúčové, či cena dokáže stabilne preraziť nad 8500 USD a udržať sa nad EMA 50.
Zdroj: xStation5
