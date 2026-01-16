Porsche hlási pokles dodávok o 10 % v roku 2025, dôvodom je slabý dopyt v Číne

- Porsche dodalo v roku 2025 celkovo 279 449 vozidiel, čo predstavuje pokles o 10 %.
- Najväčší prepad zaznamenala Čína (−26 %) v dôsledku rastu konkurencie a oslabenia trhu s elektromobilmi.
- V Európe predaje klesli kvôli reguláciám a absencii spaľovacích modelov, predovšetkým modelu Macan.
- V USA sa predaje udržali, napriek clám, zatiaľ čo konkurencia strácala podiel.
- Plne elektrické vozidlá tvorili 22,2 % dodávok, čo zodpovedá cieľovému rozpätiu Porsche pre rok 2025.
Automobilka Porsche oznámila, že v roku 2025 dodala celkovo 279 449 vozidiel, čo predstavuje medziročný pokles o 10 % oproti roku 2024 (310 718 vozidiel). Hlavným dôvodom bol prudký prepad dopytu v Číne, kde predaje klesli o 26 %. Spoločnosť sa tak zaradila k ďalším nemeckým značkám, ako sú Audi a Mercedes-Benz, ktoré taktiež zaznamenali oslabenie na kľúčových trhoch.
Porsche uviedlo, že čínsky trh bol výrazne zasiahnutý konkurenčným tlakom v segmente luxusných a elektrických vozidiel v prostredí spomaľujúcej ekonomiky.
Na európskom trhu klesli dodávky o 13 %, pričom v domovskom Nemecku až o 16 %. Za poklesom stáli najmä regulačné zmeny v EÚ, ktoré znemožnili predaj spaľovacích verzií modelu Macan v roku 2025, čo vytvorilo vysokú porovnávaciu základňu z predchádzajúceho roka.
Naopak v Severnej Amerike si Porsche viedlo lepšie ako konkurencia – predaje zostali na rovnakej úrovni ako v roku 2024, zatiaľ čo Audi a Mercedes tu zaznamenali pokles o 12 %. Podľa analytikov mohla automobilka ťažiť z predzásobenia kvôli clám, keďže – podobne ako Audi – nevyrába vozidlá priamo v USA. Odhaduje sa, že clá stáli Porsche v roku 2025 približne 700 miliónov eur.
Porsche tiež pokračuje v elektrifikácii svojej ponuky – 22,2 % všetkých dodávok tvorili plne elektrické modely (BEV) a ďalších 12,1 % plug-in hybridy. Tým spoločnosť naplnila svoj cieľ pre rok 2025, ktorým bol 20–22 % podiel BEV na globálnom odbyte.
Graf P911.DE (D1)
Akcie spoločnosti Porsche sa aktuálne obchodujú na úrovni 42,12 EUR a pokračujú v klesajúcom trende, ktorý sa začal začiatkom januára. Cena sa prepadla pod kľúčové kĺzavé priemery – EMA 50 (45,18 EUR) a SMA 100 (44,60 EUR) – čo potvrdzuje negatívne technické nastavenie. RSI sa nachádza na úrovni 37,2, čo naznačuje zvýšený predajný tlak, hoci ešte nie prepredaný stav. Prerazenie pod úroveň 43 EUR narušilo predchádzajúcu konsolidáciu a otvorilo priestor pre možný test nižších supportov – najbližšia podpora sa teraz nachádza v pásme okolo 40,50 až 41,00 EUR. Z krátkodobého hľadiska by návrat nad 44 EUR a späť nad EMA 50 predstavoval prvý signál možného obratu, no v súčasnosti je výhľad jednoznačne medvedí.
Zdroj: xStation5
