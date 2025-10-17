Porsche rokuje o výmene generálneho riaditeľa Olivera Blumeho pod tlakom investorov

-
Spoločnosť Porsche AG údajne vedie rokovania s aktuálnym CEO Oliverom Blumem o jeho predčasnom odchode. Ako pravdepodobný nástupca sa spomína bývalý CEO McLarenu Michael Leiters. Dozorná rada schválila začatie rozhovorov a hlasovanie o zmene vedenia sa očakáva 24. októbra.
Dvojaká funkcia a rastúci tlak
Blume v súčasnosti vedie Porsche aj Volkswagen, čo dlhodobo kritizujú akcionári. Porsche pod jeho vedením zápasí so slabým predajom v Číne a nákladnými zmenami v oblasti elektromobility. Nedávno spoločnosť zaznamenala odpis vo výške 1,8 miliardy eur kvôli oneskorenému elektrickému SUV a posunu späť k spaľovacím a hybridným motorom.
Akcie Porsche klesli a tlak sa preniesol aj na koncern Volkswagen. Investori vyjadrujú pochybnosti, či je Blume schopný zvládať obidve funkcie zároveň.
Michael Leiters ako možný nástupca
Hlavným kandidátom je Michael Leiters, bývalý šéf McLarenu, ktorý predtým zastával dôležité technické funkcie v Porsche a Ferrari. Jeho skúsenosti v oblasti vývoja luxusných vozidiel a vedenia tímov mu dávajú výhodu v prípadnom návrate do Porsche.
Príchod Leitersa by znamenal oddelenie vedenia značiek – Blume by mohol zostať vo Volkswagene, zatiaľ čo Porsche by viedol CEO zameraný výhradne na značku.
Riziká a neistoty
Rokovania ešte nie sú ukončené. Môžu ich ovplyvniť spory o platové a zmluvné podmienky alebo odlišné vízie. Aj po výmene však Porsche čaká mnoho výziev – znovuspustenie vývoja elektromobilov, zlepšenie predaja v Číne a obnovenie dôvery investorov.
Čo sledovať
-
Kedy a či príde k oficiálnemu oznámeniu zmeny
-
Kompetencie nového CEO a jeho strategický plán
-
Reakcia akcií Porsche a Volkswagenu
-
Vývoj v oblasti elektromobility a expanzie na čínskom trhu
-
Nové finančné výhľady a projekcie
