Porsche ruší plány na vlastnú výrobu batérií: Európa ďalej stráca v boji s Áziou

Nemecká automobilka Porsche AG oznámila, že ruší plány na výrobu vysokovýkonných batérií prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Cellforce. Dôvodom je slabší dopyt po elektromobiloch a zmenené trhové podmienky v Číne a USA.
Rozhodnutie znamená, že z približne 300 pracovných miest v Cellforce zanikne asi 200. Zvyšok firmy sa zmení na nezávislé výskumné a vývojové centrum. Porsche sa tak vzdáva vlastnej výroby batériových článkov kvôli nedostatočnému objemu výroby a nemožnosti dosiahnuť ekonomiku z rozsahu, uviedol generálny riaditeľ Oliver Blume, ktorý zároveň stojí na čele koncernu Volkswagen.
Niektoré pracovné pozície by sa mohli presunúť do batériovej divízie Volkswagen PowerCo a know-how Cellforce má byť využité aj v nedávno prevzatej jednotke V4Smart (predtým Varta).
Tento krok prichádza v čase, keď sa európsky automobilový priemysel snaží vytvoriť vlastný dodávateľský reťazec pre elektromobily. Nádeje na vybudovanie silného batériového sektora v Európe však dostávajú ranu nielen od Porsche, ale aj po kolapse švédskeho výrobcu Northvolt.
Porsche už tento rok v apríli oznámilo, že nepočíta s rozširovaním výroby v Cellforce, hoci pôvodný plán zahŕňal spustenie „start-up továrne“ v Bádensku-Württembersku a následne výstavbu väčšieho závodu. Podľa člena predstavenstva pre výskum a vývoj Michaela Steinera je dnes celosvetový objem príliš nízky, aby bolo možné dosiahnuť konkurencieschopné náklady.
Rozhodnutie Porsche tak potvrdzuje, že Európa má naďalej problémy konkurovať Ázii v kľúčovej oblasti batérií pre elektromobilitu, ktorá bude hrať zásadnú úlohu v budúcnosti automobilového priemyslu.
Akcie Porsche AG sa po dlhodobom downtrende dostali v lete 2025 do stabilizačnej fázy a teraz ukazujú známky obratu. Aktuálne sa obchodujú na cene 46,58 EUR, čo je nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (44,59 EUR) a SMA 100 (43,84 EUR). RSI = 57,0, teda v neutrálnej zóne, čo naznačuje priestor pre pokračovanie rastu bez známok prekúpenosti. MACD je v pozitívnom teritóriu a rastie nad signálnou líniou, čo podporuje býčí momentum.
