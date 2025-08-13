Porsche SE plánuje väčšie zapojenie do obranného priemyslu napriek slabším výsledkom z automobilového sektora

Investičný holding Porsche SE, najväčší akcionár spoločnosti Volkswagen, oznámil, že chce prehĺbiť svoje pôsobenie v obrannom priemysle, hoci jeho hlavným zameraním naďalej zostávajú automobily a priemyselné technológie. Tento krok zapadá do širšieho trendu nemeckých výrobcov áut a autodielov, ktorí hľadajú nové príležitosti v sektore rastúceho vojenského dopytu v Európe.
Holding kontrolovaný rodinami Porsche a Piëch, ktorý vlastní 32 % vo Volkswagene a 12,5 % v Porsche AG, plánuje spustiť investičnú platformu zameranú na perspektívne firmy z obranného segmentu v spolupráci s ďalšími investormi a partnermi. Súčasťou iniciatívy má byť aj podujatie „Defense Day“, ktoré prepojí nemecké a európske rodinné kancelárie s investičnými príležitosťami v odbore.
Mimo tejto platformy Porsche SE skúma možnosti investícií napríklad do satelitného prieskumu, senzorových systémov, kybernetickej bezpečnosti a logistiky. Analytici upozorňujú, že sektor zažíva silný rast a očakáva sa jeho ďalšia expanzia, aj keď firma zatiaľ neoznámila konkrétne finančné záväzky.
Oznámenie prichádza krátko po tom, čo Porsche SE znížila svoj celoročný výhlaď zisku kvôli horším polročným výsledkom a zhoršenej prognóze Volkswagenu. Podľa analytikov by investície do obranného sektora mohli čiastočne vyvážiť cyklickú povahu automobilového priemyslu, no v blízkom až strednodobom horizonte sa neočakáva, že by pre holding mali rovnakú váhu ako jeho podiely vo Volkswagene a Porsche AG.
Porsche SE svoj záujem o expanziu do obranného sektora prvýkrát avizovala tento marec.
Graf PAH3.DE (D1)
Akcie Porsche SE sa aktuálne obchodujú na úrovni 36,56 EUR, teda nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (35,09 EUR) a SMA 100 (35,03 EUR). Po júlovom prepade k hladine okolo 34 EUR došlo k výraznému obratu a rast pokračuje už niekoľko seancií po sebe. RSI na hodnote 59,8 ukazuje na silnejúci nákupný záujem, pričom trh zatiaľ nevstúpil do prekúpenej zóny. MACD sa drží v pozitívnom teritóriu a potvrdzuje rastové momentum.
Z technického hľadiska je teraz najbližšou rezistenciou oblasť 36,85 EUR, kde sa cena zastavila začiatkom augusta. Jej prerazenie by mohlo otvoriť cestu k 37,50 EUR a následne k 38,16 EUR. Podpora sa nachádza na 35,50–35,00 EUR, kde sa pretínajú oba hlavné kĺzavé priemery.
Zdroj: xStation5
