Pravidelný výhľad menových trhov

EUR/USD: V minulom týždni zostalo euro pod tlakom
Po potvrdení slabého rastu HDP eurozóny (cca 0,2 % q/q) a inflácie mierne nad 3 %, čo ďalej podporuje scenár stagnácie a opatrný prístup ECB. V USA bol kalendár relatívne pokojný, ale októbrové CPI okolo 2,5 % y/y potvrdilo, že predajcovia zatiaľ absorbujú významnú časť colných nákladov do svojich marží. Ukončenie amerického shutdownu navyše znížilo politickú neistotu a pomohlo udržať sentiment voči USD stabilný. Pre kurz dolára pretrváva viacero rizík.
Výhled pro následující týden:
V eurozóne nás čakajú predbežné PMI z hlavných ekonomík. Ak sa výrobné indexy udržia pod hranicou 50 bodov a služby len tesne nad ňou, euro zostane v defenzíve; lepšie čísla by naopak krátkodobo zlepšili sentiment. U dolára je situácia zložitejšia. Kalendár síce formálne počíta s balíkom októbrových dát (trh práce, sentiment, aktivity), ale kvôli práve ukončenému shutdownu vôbec nie je isté, že budú tieto čísla včas k dispozícii. Trh tak musí počítať s možnosťou odkladov alebo neúplných štatistík – a teda s tým, že hlavnými hybnými faktormi môžu byť skôr komentáre Fedu a pohyb výnosov než samotné makrodáta. Ak sa dáta predsa len bez väčších oneskorení objavia a budú silnejšie, pomôže to doláru; ich absencia alebo slabšie čísla by naopak mohli dolár oslabiť cez nižšiu dôveru v rastový príbeh.
EUR/CZK: Koruna v uplynulom týždni znovu ukázala svoju relatívnu stabilitu
Koruna potvrdila stabilitu po zverejnení českej inflácie na úrovni 2,5 % medziročne, teda v tolerančnom pásme ČNB. Ďalšie zníženie sadzieb preto nie je na obzore, čo pomáha držať kurz koruny na silných úrovniach.
Výhled pro následující týden:
Časť dát už máme k dispozícii. Októbrový index cien výrobcov (PPI) medziročne klesol o 1,2 % v súlade s očakávaniami. Oproti jednopercentnému septembrovému poklesu ide o mierne prehĺbenie poklesu cien. Dezinflačný trend vo výrobných cenách tak pokračuje a postupne vytvára priestor pre opatrné uvoľňovanie politiky ČNB v ďalších štvrťrokoch, zároveň však znamená, že kurz koruny bude citlivejší na globálny sentiment a pohyb rizikových prirážok. Trh bude teraz sledovať hlavne priemyselnú výrobu. Dôležitý bude aj vývoj nálady v eurozóne; slabší obraz európskej ekonomiky zvyčajne zvyšuje regionálnu averziu k riziku a môže priniesť vyššiu volatilitu na EUR/CZK.
USD/JPY: Japonský jen ďalej strácal pod tlakom širokého úrokového diferenciálu
Japonský jen ďalej doplácal na výrazný výnosový rozdiel medzi USA a Japonskom, pričom domáce dáta v USA chýbali. Japonský jen iba kopíroval pohyb amerických výnosov. Stabilnejšie vnímanie dolára po konci shutdownu a relatívne vyššie americké sadzby podporovali vyššie úrovne USD/JPY.
Výhled pro následující týden:
Z kľúčových údajov tohto týždňa už bolo zverejnené japonské HDP za 3Q – anualizovane kleslo o 1,8 %, čo je síce lepšie než očakávaný pokles o 2,5 %, ale aj tak potvrdzuje slabší výkon ekonomiky a podporuje názor, že BoJ nebude sťahovať svoju politiku príliš rýchlo. Tým zostáva tlak na slabší JPY zachovaný. Ďalej budú nasledovať inflačné dáta; vyššia inflácia by mohla obnoviť debatu o úprave výnosovej krivky a tempo oslabovania jenu čiastočne spomaliť.
GBP/USD: Na libre sa v posledných dňoch opäť naplno prejavila citlivosť na slabšie makrodáta
Libra oslabila po kombinácii slabších dát z trhu práce a rastu: viac nových žiadateľov o podporu, spomaľujúce mzdy a HDP len okolo 0,1 % q/q. To potvrdzuje ochladzovanie britskej ekonomiky a zvyšuje pravdepodobnosť, že BoE nebude schopná držať sadzby vysoko tak dlho, ako sa skôr očakávalo.
Výhled pro následující týden:
Dnešná inflácia CPI ukázala medziročné spomalenie na 3,6 % a medzimesačný rast cien o 0,4 %. Dezinflačný trend teda pokračuje, ale tempo poklesu inflácie nie je také rýchle, aby BoE mohla bez obáv pristúpiť k agresívnemu znižovaniu sadzieb. Trh preto skôr upravuje očakávania smerom k pozvoľnejšiemu uvoľňovaniu politiky. Ďalší smer určí predovšetkým piatkový údaj o maloobchodných tržbách a predbežné PMI – slabšia spotreba a mäkšie prieskumy by znovu otvorili priestor pre oslabenie GBP, zatiaľ čo odolnejšie dáta by časť posledného tlaku na libru zmiernili.
