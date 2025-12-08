Pravidelný výhľad menových trhov

EUR/USD: ADP a PCE posilnili stávky na zníženie sadzieb Fedu
Minulý týždeň bolo na páre EUR/USD rušno. V eurozóne bol zverejnený španielsky a nemecký index spotrebiteľských cien, ktoré potvrdili len pozvoľný dezinflačný trend v eurozóne, čo ďalej podporuje scenár opatrnej ECB a slabšieho rastu v jadre Európy. Na dolárovej strane sme dostali kľúčové makrodata, a to: ISM, ADP a PCE. Výrobný ISM mierne prekonal očakávania, zatiaľ čo ISM služieb naopak ukázal ochladzovanie dopytu, čo dohromady potvrdzuje scenár postupného, nie náhleho spomaľovania americkej ekonomiky. ADP report priniesol prekvapivý pokles zamestnanosti o 32 tisíc pracovných miest namiesto očakávaného mierneho rastu, čo pre investorov znamená jasný signál chladnúceho trhu práce a vyšší tlak na Fed, aby začal sadzby znižovať. PCE inflácia ako hlavné meradlo Fedu dopadla presne podľa odhadov. Celkový aj jadrový index rástol medzimesačne len mierne a medziročne zostal okolo 2,8 %. Spotreba spomalila a príjmy domácností ďalej rástli, čo potvrdzuje, že cenové tlaky zatiaľ výrazne nerastú a spolu so slabším trhom práce otvárajú priestor na zníženie sadzieb.
Výhľad pre nasledujúci týždeň: Stredobodom pozornosti tohto týždňa budú USA. V utorok dorazia JOLTS Job Openings, ktoré ukážu, či firmy ďalej obmedzujú nábor. V stredu potom príde kľúčové zasadnutie FOMC. Fed by mal podľa očakávaní trhov znížiť sadzby do pásma 3,50 až 3,75 %, ale pre trh bude dôležitejší komentár a nové projekcie. Investori budú čítať, ako centrálna banka vidí trajektóriu inflácie a ako rýchlo je pripravená pokračovať v uvoľňovaní politiky v kontexte slabšieho trhu práce. Naopak jastrabie vyznenie, napríklad menší dôraz na ochladzovanie trhu práce, by dolár podporilo cez očakávane vyššie výnosy. Vo štvrtok nadviažu pravidelné týždenné žiadosti o podporu a v piatok Treasury Currency Report. Z európskej strany trh sleduje predovšetkým stredajšie vystúpenie prezidentky ECB Lagardeovej. Celkovo počítame s tým, že sa EUR/USD bude väčšinu času obchodovať v pásme 1,15 až 1,173.
EUR/CZK: Koruna profituje z kombinácie silnejšieho rastu a očakávanej inflácie
Minulý týždeň koruna zažila mierne oživenie. Z domácich dát bol kľúčový hlavne výrobný PMI za november, ktorý potvrdil, že český priemysel zostáva pod tlakom a oživenie je skôr pozvoľné. Ešte dôležitejší bol index spotrebiteľských cien za november, ktorý ukázal pokračujúce spomaľovanie inflácie. Kombinácia silného rastu ekonomiky, slabšieho priemyslu, postupne klesajúcej inflácie a nad očakávanie vysokého tempa rastu miezd naznačuje, že ČNB bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať v trende stability sadzieb, čo obmedzuje tlaky na prípadné oslabenie domácej meny.
Výhľad pre nasledujúci týždeň: Počas pondelňajšieho rána už boli zverejnené dôležité dáta z Českej republiky. Priemyselná výroba, obchodná bilancia a miera nezamestnanosti za november dopadli lepšie, ako trh predpokladal. Silnejší priemysel a stabilný trh práce tak potvrdili rast ekonomiky. V stredu potom dorazí novembrový index spotrebiteľských cien, ktorý naznačí, či dezinflačný trend pokračuje tempom, s ktorým ČNB počíta. Kombinácia inflácie blízko cieľa a solídneho rastu by centrálnej banke dala priestor postupovať pri znižovaní sadzieb veľmi opatrne, čo je pre korunu pozitívne. Celkovo naďalej pracujeme so scenárom, že sa kurz EUR/CZK bude pohybovať prevažne v pásme 24,00 až 24,40.
USD/JPY: Ueda pripravuje trh na možné decembrové zvýšenie sadzieb
Pri japonskom jene bola v minulom týždni hlavnou udalosťou reč guvernéra Uedu v Nagoji. Jasne povedal, že banková rada bude zvažovať všetky pre a proti rozhodnutia o zvýšení základnej sadzby už na decembrovom zasadnutí a že prípadná zmena sadzieb by bola skôr odľahčením nohy z plynu než brzdou rastu. Zdôraznil tiež, že komunikácia s vládou je hladká, čo trh vyhodnotil ako signál, že politická prekážka pre prvé zvýšenie sadzieb nie je veľká. Po Uedových komentároch vyskočili výnosy japonských dlhopisov, pravdepodobnosť decembrového zvýšenia sadzieb sa v trhových očakávaniach výrazne priblížila istote a japonský jen krátkodobo posilnil.
Výhľad pre nasledujúci týždeň: V Japonsku už bolo zverejnené HDP, ktoré vyšlo horšie, ako s čím trh počítal. V piatok trh očakáva priemyselnú produkciu, ktorá ukáže, či si ekonomika poradí s utiahnutejšou politikou. Inak budú trhy hlavne zaujímať americké dáta, predovšetkým stredajšie FOMC a sprievodné projekcie. Ak Fed naznačí, že znižovanie sadzieb bude opatrné a americké výnosy zostanú relatívne vysoko, úrokový rozdiel medzi USA a Japonskom zostane veľký a tlak na slabší jen pretrvá. Celkovo predpokladáme, že sa USD/JPY bude pohybovať v pásme približne 151,6 až 158.
GBP/USD: Libra sleduje domáci rast a americký Fed
Libra reagovala minulý týždeň hlavne na Manufacturing PMI, ktorý sa držal v blízkosti hranice 50 bodov a naznačil, že priemysel síce nie je v hlbokej recesii, ale ani nedokáže výraznejšie rásť. Následne bol zverejnený celoštátny index cien nehnuteľností, ktorý sleduje priemerné predajné ceny rezidenčných domov a bytov v celej Británii. Výsledky pripomenuli, že trh bývania zostáva veľmi citlivý na vyššie úrokové sadzby a že aj menšia odchýlka tohto indexu od očakávaní môže rýchlo zmeniť trhové stávky na budúce kroky BoE. Na konci týždňa bol reportovaný Services PMI. Ten ukázal, že sektor služieb rastie len veľmi pomaly, takže celkový obraz britskej ekonomiky zostáva skôr utlmený.
Výhľad pre nasledujúci týždeň: Okrem FOMC budú pri libre kľúčové piatkové dáta, konkrétne HDP a priemyselná výroba. Silnejší rast by BoE poskytol väčší manévrovací priestor a mohol by libru krátkodobo podporiť. Slabšie britské čísla by posilnili pravdepodobnosť skoršieho uvoľnenia menovej politiky v Británii a udržali by libru v defenzíve kvôli zmenám rozdielov úrokových sadzieb BoE a ďalších kľúčových centrálnych bánk vo svete. Z hľadiska cenového pohybu naďalej počítame s obchodovaním v pásme 1,317 až 1,350, kde bude hlavným hybným faktorom práve rozdiel v očakávanom vývoji politiky Fedu a BoE.
