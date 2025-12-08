🛢️ Ceny ropy klesli o 1 %

- Rally končí: Cena ropy klesla o viac než 1 %, čím ukončila trojdňovú rastovú sériu a prepadla sa pod 60 USD za barel v dôsledku technického odporu na úrovniach 25- a 50-dňového kĺzavého priemeru (SMA).
- Dôvera v ponuku: Na trhu rastie istota ohľadom budúcej ponuky, podporená obnovením produkcie zo strany OPEC+ a očakávaním, že USA nezavedú prísnejšie sankcie voči ruskému exportu ropy.
- Dlhodobý výhlaď: CBA predpovedá, že cena Brentu do roku 2026 klesne pod 60 USD za barel, čo by mohlo znamenať, že WTI klesne pod 57 USD.
- Rally končí: Cena ropy klesla o viac než 1 %, čím ukončila trojdňovú rastovú sériu a prepadla sa pod 60 USD za barel v dôsledku technického odporu na úrovniach 25- a 50-dňového kĺzavého priemeru (SMA).
- Dôvera v ponuku: Na trhu rastie istota ohľadom budúcej ponuky, podporená obnovením produkcie zo strany OPEC+ a očakávaním, že USA nezavedú prísnejšie sankcie voči ruskému exportu ropy.
- Dlhodobý výhlaď: CBA predpovedá, že cena Brentu do roku 2026 klesne pod 60 USD za barel, čo by mohlo znamenať, že WTI klesne pod 57 USD.
Cena ropy dnes klesá o viac než 1 %, a to napriek pozitívnemu začiatku týždňa. Ropa tak pravdepodobne ukončuje trojdňovú rastovú sériu, keď klesá späť pod hranicu 60 USD za barel a reaguje na oblasť ponuky spojenú s 25- a 50-dňovými jednoduchými kĺzavými priemermi (SMA).
Investori sú v súčasnosti ohľadom dostupnosti ropy v nasledujúcich mesiacoch optimistickejší, po tom čo OPEC+ obnovil produkciu o 2,6 milióna barelov denne a prejavil ochotu pokračovať v jej zvyšovaní v ďalších mesiacoch. Zároveň trh nevykazuje výrazné obavy ohľadom dostupnosti ruskej ropy – prezident Putin uistil o stabilných dodávkach ropy do Indie, zatiaľ čo americký prezident vyjadril nespokojnosť s neochotou Ukrajiny rokovať o mieri podľa stanovených podmienok, čo naznačuje, že USA v blízkej dobe neplánujú sprísniť sankcie voči Rusku.
Najnovšia predikcia od austrálskej Commonwealth Bank (CBA) predpokladá, že cena Brentu do roku 2026 klesne pod 60 USD za barel, čo by znamenalo, že WTI by mohla klesnúť pod minimálne 57 USD za barel.
Z technického hľadiska je potrebné sledovať rastúci trendový kanál – pokiaľ nebude prelomená jeho spodná hranica, je ťažké očakávať ochotu k poklesu cien smerom k nedávnym lokálnym minimám okolo úrovne 57,5 USD za barel.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
BREAKING: Inflácia v Nórsku v súlade s očakávaniami!
Ranné zhrnutie (10.12.2025)
Denné zhrnutie: Trhy vyčkávajú pred Fedom, striebro rastie nad 60 USD (09.12.2025)
Paramount vyzýva Netflix v boji o Warner Bros Discovery!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.