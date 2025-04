Prečo akcionári spoločnosti Meta ignorujú žalobu od FTC?

Akcie spoločnosti Meta dnes klesajú v rámci všeobecného výpredaja na trhu. Napriek tomu trh nereaguje výrazne na žalobu Federálnej obchodnej komisie (FTC), ktorá firmu obviňuje z monopolného postavenia v oblasti sociálnych sietí. Prečo investori túto žalobu nevnímajú ako podstatné riziko?

Žaloba FTC investorov neznepokojuje

Aj keď akcie Metay v posledných dňoch oslabujú, ide skôr o súvislosť so širšou trhovou korekciou než o paniku vyvolanú žalobou. Teoreticky by táto žaloba mohla viesť až k nariadeniu predaja Instagramu, no firma sa aktívne bráni a experti uvádzajú, že takýto scenár je málo pravdepodobný.

Jedným z hlavných argumentov spoločnosti Meta na svoju obranu je inovácie v rámci Instagramu. Firma tvrdí, že monopol nemá dôvod inovovať, no v prípade Instagramu prebehli rozsiahle vylepšenia a rozšírenia funkcií. Okrem toho spoločnosť zdôrazňuje, že podiel výdavkov na výskum a vývoj (R&D) voči tržbám je vyšší než v priemysle – čo sa nezhoduje s obrazom pasívneho monopolu.

Zaujímavým údajom, ktorý Meta prezentuje, je aj rozloženie amerických používateľov TikToku medzi ostatné aplikácie počas jeho dočasného zákazu. Hoci najviac získali Facebook a Instagram, výrazne rástol aj YouTube, čo naznačuje existenciu zdravej konkurencie.

Z pohľadu akcionárov teda žaloba nemusí byť bezprostredným ohrozením. Napriek tomu by však mali zohľadniť rastúcu konkurenciu zo strany TikToku a YouTube, ktoré zaznamenávajú vyššiu mieru používania na úkor platforiem spoločnosti Meta. Tento vývoj môže dlhodobo znižovať ziskové marže.

Akcie spoločnosti Meta sú v roku 2025 zatiaľ v poklese o 20 %.

