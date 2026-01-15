📉 EURUSD stráca 0,3 %

EUR/USD dnes klesá o viac než 0,3 % a smeruje k dôležitým technickým úrovniam podpory po sérii silných makroúdajov z USA – nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti totiž klesli pod hranicu 200-tisíc.
Tento robustný údaj znamená, že americký trh práce – pôvodne označovaný za „Achillovu pätu“ v roku 2026 – je opäť vnímaný ako veľmi odolný.
Okrem toho dnešné údaje z USA vytvárajú priaznivé prostredie pre dolár.
Ceny vývozu aj dovozu vzrástli medzimesačne, zatiaľ čo regionálne indexy aktivity z Philadelphie a New Yorku výrazne prekonali očakávania.
Komentáre predstaviteľov Fedu – Bostica a Goolsbeeho – tiež naznačujú, že Fed vníma trh práce ako stabilný, čo by mohlo znižovať tlak na znižovanie sadzieb.
📊 Makroúdaje USA:
-
Vývozné ceny m/m: 0,5 % (očak.: 0 %, predch.: 0 %)
-
Dovozné ceny m/m: 0,4 % (očak.: -0,2 %, predch.: 0 %)
-
Nové žiadosti o podporu: 198 tis. (očak.: 215 tis., predch.: 208 tis., rev.: 207 tis.)
-
Pokračujúce žiadosti: 1,884 mil. (očak.: 1,897 mil., predch.: 1,914 mil., rev.: 1,903 mil.)
-
Philly Fed Business Index: 12,6 (očak.: -1,35, predch.: -10,2, rev.: -8,8)
-
Empire State Index (NY): 7,7 (očak.: 1, predch.: -3,90, rev.: -3,7)
EUR/USD oslabuje smerom k 1,16, pričom pokles sa spomaľuje pri 200-periódovom EMA (červená čiara, 1,157), úrovni, od ktorej sa trh v poslednom čase dvakrát odrazil.
Zdroj: xStation5
Futures na index amerického dolára (USDIDX) stúpajú na úrovne nevídané od prvej polovice decembra, čím korigujú časť prudkého poklesu z konca roka 2025. Index zaznamenal sériu rastových dní v posledných týždňoch, prerušenú len krátkymi korekciami.
Zdroj: xStation5
