Predaje Tesly v Európe padajú

- Predaje Tesly vo Francúzsku klesli o 42 %, v Nórsku dokonca o 88 %.
- Vo Francúzsku predala Tesla menej áut ako značky Cupra a Jeep.
- Celkový pokles Tesly v Európe dosiahol 27 %, zatiaľ čo trh s elektromobilmi rástol o 30 %.
- Dôvodmi sú politická kontroverzia, daňové zmeny v Nórsku a rastúca konkurencia zo strany európskych a čínskych výrobcov.
Americká automobilka Tesla vstúpila do roku 2026 s výrazne oslabeným predajným výkonom na európskych trhoch. Podľa aktuálnych údajov došlo v januári k dramatickému poklesu registrácií jej elektromobilov v dvoch kľúčových krajinách – vo Francúzsku o 42 % a v Nórsku až o 88 %.
Vo Francúzsku, ktoré je tretím najväčším trhom s elektromobilmi v Európe, zaznamenala Tesla iba 661 predaných vozidiel, čo predstavuje najnižší mesačný výsledok za viac ako tri roky. V rebríčku predajnosti elektromobilov ju predbehli aj menej etablované značky ako Cupra (Volkswagen) a Jeep (Stellantis).
Nórsko, ktoré bolo v roku 2025 výnimkou v rámci európskeho poklesu Tesly, zaznamenalo prudký obrat. Registrácie vozidiel tejto značky sa v januári prepadli o 88 %, predovšetkým kvôli zmenám v daňovom zvýhodnení elektromobilov, ktoré viedli spotrebiteľov k predčasným nákupom na konci minulého roka. Celkovo sa v Nórsku v januári predalo o 76 % menej áut naprieč značkami.
Za poklesom Tesly v Európe stojí viacero faktorov. Medzi najvýznamnejšie patrí rastúca konkurencia zo strany európskych výrobcov ako Volkswagen a Stellantis, ako aj čínskych značiek ako BYD. Zároveň zohráva rolu aj politický odpor časti spotrebiteľov voči Elonovi Muskovi, ktorý v roku 2025 verejne podporoval Donalda Trumpa a pravicových lídrov vo Veľkej Británii a Nemecku.
Zatiaľ čo celkové registrácie elektromobilov v Európe v roku 2025 vzrástli o 30 %, predaje Tesly klesli o 27 %, čo signalizuje stratu trhového podielu a oslabujúcu pozíciu značky na kľúčovom kontinente.
Graf TSLA.DE (D1)
Akcie Tesly sa aktuálne obchodujú okolo 355,40 EUR a na dennom grafe je viditeľný negatívny technický vývoj. Cena po niekoľkých týždňoch konsolidácie prerazila pod oba kĺzavé priemery – EMA 50 (374,91 EUR) a SMA 100 (373,45 EUR) – a zaznamenala prudký pokles. RSI sa pohybuje na hodnote 43,7, čo naznačuje slabnúce momentum a prechod do medvedieho pásma bez výrazného prepredania. Krátkodobý odraz späť k úrovni 360 EUR narazil na odpor v oblasti kĺzavých priemerov, ktoré sa teraz môžu správať ako technické rezistencie. Ak sa cene nepodarí udržať nad súčasnými úrovňami, môže nasledovať ďalší pokles smerom k podpore okolo 336–340 EUR.
Zdroj: xStation5
