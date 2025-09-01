Predstavujú čipy Alibaby hrozbu pre NVIDIA?

Akcie spoločnosti Alibaba na hongkonskej burze dnes vzrástli o viac než 10 %, čo predstavuje najväčší jednodňový zisk od marca tohto roka. Tento prudký nárast je predovšetkým reakciou trhu na strategický krok spoločnosti v oblasti návrhu a výroby vlastných AI čipov. Správa bola zverejnená súčasne so štvrťročnými výsledkami, no expanzia do polovodičového sektora bola investorom vnímaná ako potenciálny zlomový bod pre dlhodobý rast Alibaby.
Spoločnosť predstavila vlastný čip určený na úlohy umelej inteligencie, ktorý bol už fyzicky vyrobený v miestnej čínskej fabrike. To znamená, že Alibaba nielenže rozširuje svoje technologické aktivity nad rámec tradičného e-commerce a cloudových služieb, ale zároveň sa aktívne zapája do pretekov o nezávislosť od západných dodávateľov, najmä od NVIDIA. Aj keď je nový čip momentálne zameraný hlavne na spúšťanie predtrénovaných AI modelov, bol navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s populárnym softvérom, ktorý sa predtým využíval s hardvérom NVIDIA. Táto kompatibilita môže výrazne uľahčiť a zlacniť jeho praktické nasadenie.
Trh tento krok vníma ako jasný signál, že Alibaba nechce AI využívať len ako nástroj podnikania, ale mieri aj k budovaniu vlastnej technologickej základne v oblasti hardvéru. To zodpovedá širšiemu trendu v Číne, kde sa čoraz viac spoločností snaží vyvíjať alternatívy k americkým riešeniam v reakcii na pretrvávajúce obchodné a exportné obmedzenia.
Čínske čipy síce stále čelia výzvam, ako sú nižší výkon, problémy so stabilitou a technologické obmedzenia výroby, no napriek týmto ťažkostiam predstavuje vstup Alibaby do čipovej výroby významný krok smerom k budovaniu dlhodobej technologickej nezávislosti. Vládna podpora – vrátane 8,4 miliardy USD určených na rozvoj AI a polovodičov – ďalej posilňuje základy tohto strategického smerovania.
Z pohľadu investorov predstavuje vstup Alibaby do čipového sektora nielen reakciu na globálne napätie v technologickom priestore, ale aj jasný signál, že spoločnosť sa nechce obmedzovať len na softvér a cloud, ale mieri k ovládnutiu celého AI ekosystému – od hardvéru po softvér. Dnešný prudký nárast ceny akcií potvrdzuje, že trh túto ambíciu oceňuje.
