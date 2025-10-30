Preview výsledkov Amazonu: Všetky oči uprené na AWS a AI stratégiu 🔎

Amazon (AMZN.US) dnes po zatvorení amerického trhu zverejní výsledky za 3. kvartál 2025. Investori očakávajú ďalší solídny štvrťrok, hoci pretrváva neistota ohľadom tempa rastu cloudových služieb a pozície firmy v oblasti AI. Konsenzus analytikov predpokladá tržby 177,8 miliardy USD a zisk na akciu (EPS) 1,58 USD, čo by znamenalo medziročný rast o 12 % a 10 %. Ide o stabilný rast, no pomalší než počas pandémie.
Hlavné zameranie bude na AWS, aktuálny ziskový motor Amazonu. Aj keď AWS tvorí len približne 20 % z celkových tržieb, generuje okolo 40 % prevádzkového zisku. Prevádzková marža AWS v poslednom kvartáli klesla z 36 % na 33 % a trhový podiel sa znížil o približne 2 % v prospech Microsoft Azure a Google Cloud. Každý náznak obnovy marže alebo zmeny podielu v AI sektore bude pre trhový sentiment rozhodujúci.
Kľúčové očakávania:
-
Tržby: 177,8 mld. USD (+12 % y/y)
-
Tržby z AWS: 32,3 mld. USD (+18 % y/y)
-
Reklamné služby: 17,3 mld. USD (+21 % y/y)
-
Online obchod: 66,5 mld. USD (+8 % y/y)
-
Služby tretích strán: 41,9 mld. USD (+11 % y/y)
-
Zisk na akciu (EPS): 1,57–1,58 USD (+10 % y/y)
-
Prevádzkový zisk: 23,7 mld. USD (+4 % y/y)
AI ambície pod drobnohľadom
Umelá inteligencia zostáva kľúčovým motorom rastu celého technologického sektora. Investori očakávajú, že vedenie objasní, ako rekordne vysoké kapitálové výdavky (CAPEX) prispejú k budúcemu rastu tržieb. V súčasnosti totiž vysoké CAPEX zaťažujú voľný peňažný tok. Nedávne vyjadrenia Jeffa Bezosa potvrdzujú, že AI je „najvyššou prioritou“ Amazonu – od logistiky a automatizácie až po personalizované nákupné zážitky.
Akcie Amazonu zostávajú pod svojimi historickými maximami, na rozdiel od iných technologických gigantov ako Apple, Microsoft, Alphabet či Nvidia. Vzhľadom na silné výsledky Microsoftu a Alphabetu zo včerajška je pravdepodobné, že investori budú hodnotiť správu Amazonu ešte prísnejšie.
