Preview výsledkov Apple: Pokazí Ázia výsledkovú sezónu?

Po štvrtkovom zatvorení burzy v USA zverejní spoločnosť Apple svoje výsledky. Ako jeden z nespochybniteľných lídrov v odvetví zostáva Apple ikonou technologického sektora. No už niekoľko kvartálov sa zdá, že „jablko“ prestáva investorov nadchýnať ako kedysi. Dôvodom je súbeh globálnych nepriaznivých faktorov, v ktorých sa firma momentálne nachádza. Najnovšie výsledky budú starostlivo sledované, najmä z pohľadu výhľadu na koniec roka a rok 2025.
Finančne je firma na tom dobre, no investori očakávajú viac, aby mohli odôvodniť P/E blízko hodnoty 40.
Trh očakáva:
Zisk na akciu (EPS): 1,76 USD
Tržby: 101 miliárd USD
Čistý zisk: 26 miliárd USD
Tieto čísla však nie sú v súčasnom trhovom prostredí rozhodujúce. To potvrdzujú aj výsledky posledných dvoch kvartálov, kde Apple prekonal očakávania, ale akcie napriek tomu klesli o niekoľko percent.
Kľúčovým bodom bude, ako sa predáva nový vlajkový iPhone 17. Príjmy z iPhonov by mali dosiahnuť približne 50 miliárd USD, pričom sa očakáva rast predaja o 7–12 % (objemovo aj hodnotovo). Latka očakávaní je nastavená vysoko, takže prípadné sklamanie môže vyvíjať tlak na cenu akcií. Niektorí analytici poukazujú na takmer nulové čakacie doby, čo môže naznačovať buď slabý dopyt, alebo vylepšené dodávateľské reťazce.
Rast sa očakáva aj v segmente služieb, ktorý sa stal extrémne dôležitým pre firmu aj akcionárov. Príjmy zo služieb by mali dosiahnuť cca 26 miliárd USD, s maržou nad 70 %. Ukončenie sporov s Googlom a Epic Games a zvýšenie ceny Apple TV podporujú očakávania dvojciferného rastu v tomto sektore.
Najväčšou a zároveň najťažšie vyčísliteľnou hrozbou je riziko spojené s trhmi v Ázii – hlavne Čína a India. Apple v minulosti dosahoval vysoké marže vďaka presunu výroby do Ázie, no dnes sa táto geografická rozptýlenosť stáva bremenom.
Čína tvorí výrazný podiel na tržbách Applu, no trh je stále náročnejší – spoločnosť čelí konkurencii domácich značiek, regulačným prekážkam a dôsledkom obchodnej vojny s USA, ktoré ju môžu stáť viac než miliardu dolárov. Riziká sa objavujú aj v Indii, kde USA rozširujú obchodné obmedzenia, čo môže ohroziť marže, keďže Apple tam nákladne presunul časť výroby, aby diverzifikoval čínske riziko.
Od Applu budú investori očakávať najmä:
Naplnenie očakávaní v oblasti predaja iPhonov a služieb
Stratégiu, ako sa vyrovnať so slabinami na ázijských trhoch, najmä spustenie Apple Intelligence v Číne do konca roka
Odhad dopadov ciel a cyklického vývoja dopytu po iPhonoch
Vedľajšou, ale stále dôležitou témou bude AR/VR stratégia – trh očakáva buď jasný plán monetizácie, alebo ukončenie stratových projektov v segmente nositeľnej elektroniky (Wearables)
AAPL.US (D1)
Zdroj: xStation5
