Procter & Gamble varuje pred výrazným poklesom tržieb v USA – spotrebitelia obmedzujú nákupy

- P&G oznámila výrazný pokles predaja v USA za október a november.
- Akcie spoločnosti klesli o 3,3 %, pričom pokles zaznamenali aj akcie konkurencie.
- Spoločnosť čelí volatilnému prostrediu a oslabenému spotrebiteľskému dopytu.
- Napriek slabšiemu štvrťroku celoročný výhľad zostáva nezmenený.
Spoločnosť Procter & Gamble (P&G) upozornila na výrazný pokles predaja na americkom trhu, ktorý sa prejavil už v októbri a pravdepodobne pokračoval aj v novembri. Oznámil to finančný riaditeľ Andre Schulten počas konferencie Morgan Stanley.
„Tržby v októbri významne klesli objemovo aj hodnotovo,“ uviedol Schulten a dodal, že v novembri neočakáva zásadné zlepšenie. Táto správa spôsobila pokles akcií P&G o 3,3 %, pričom akcie dosiahli najnižšiu intradennú úroveň od decembra 2023. Reagovali aj akcie konkurencie – Unilever, Colgate-Palmolive a Haleon oslabili.
Podľa Schultena zostáva situácia v USA mimoriadne volatilná a označil ju za „pravdepodobne najviac nestabilné prostredie za veľmi dlhé obdobie“. Hoci slabší výkon v USA ovplyvní najmä aktuálne štvrťročie, celoročný výhľad zatiaľ zostáva v súlade s predchádzajúcimi cieľmi.
Spoločnosť už skôr predpokladala, že americkí spotrebitelia budú opatrnejší, najmä vzhľadom na ekonomickú neistotu a rastúcu konkurenciu. Neočakávané negatívne faktory zahŕňajú vládny shutdown a vplyv na federálny potravinový program SNAP, čo znížilo spotrebiteľský dopyt.
Graf PG.US (D1)
Akcie spoločnosti Procter & Gamble dnes výrazne oslabili a obchodujú sa na úrovni 143,50 USD. Nachádzajú sa v klesajúcom trende, čo potvrdzujú klesajúce kĺzavé priemery EMA 50 (149,75 USD) a SMA 100 (152,79 USD). Cena sa dlhodobo drží pod týmito úrovňami, čo naznačuje pretrvávajúcu slabosť býkov. RSI klesol na hodnotu 39,1, čo signalizuje rastúci predajný tlak, no zatiaľ neukazuje stav prepredanosti.
Zdroj: xStation5
