US OPEN: Výsledky bánk a fondov podporujú oceňovanie

Zlepšený investorský sentiment ku koncu týždňa podporuje finančný sektor, ktorý priťahuje pozornosť trhu svojimi výsledkami. Väčšina spoločností v tomto odvetví pozitívne prekvapila očakávania, čím podporila hlavné indexy. Investori zároveň už diskontujú potenciálne riziko konfliktu v Iráne, čo potvrdzujú ceny ropy. Lídrom rastu je NASDAQ100, ktorého kontrakty rastú približne o 4 %. S&P500 a Russell obmedzujú rast na približne 0,2 %. Najslabší výkon podáva Dow, ktorého kontrakty klesajú približne o 0,1 %.
Dobrým výsledkom finančných firiem však konkuruje vyhlásenie Donalda Trumpa. Trh nezabudol na spory medzi Jeromom Powellom a prezidentskou administratívou. Zároveň prezident nahlas presadzuje zavedenie hornej hranice úrokových sadzieb z úverov pre banky v USA.
Makroekonomické údaje
Dnes investori dostali dáta z amerického priemyslu, ktorý podľa údajov FEDu v decembri 2025 vykazoval dobrý výkon. Priemyselná produkcia vzrástla medzimesačne o 0,4 %. Ročný rast klesol z 2,52 % na 2 %. Spracovateľský priemysel prekvapil rastom o 0,2 %, napriek očakávaniam poklesu. Celková miera využitia kapacít vzrástla na 76,3 %.
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
Trh sa blíži k rozhodujúcemu momentu, keď bude musieť rozhodnúť o prelomení rezistenčnej zóny na úrovni 25 900. Ak sa kupujúcim nepodarí túto úroveň prekonať už po štvrtýkrát, iniciatívu môže prevziať ponuka a stiahnuť cenu k úrovni FIBO 38,2.
Firemné správy:
- AST SpaceMobile (ASTS.US): Spoločnosť rastie o viac než 7 % po podpise zmlúv na systémy protivzdušnej obrany.
- Micron (MU.US): Trh oceňuje ďalší rast výrobcov RAM uprostred extrémneho nedostatku na tomto trhu. Oceňovanie spoločnosti rastie približne o 4 %.
- BlackRock (BLK.US): Známy fond výrazne prekonal očakávania trhu vo výsledkoch. Zisk na akciu dosiahol 13,16 USD a tržby vzrástli na 7 miliárd USD. Akcie rastú po otvorení trhu o približne 7 %.
- ImmunityBio (IBRX.US): Biotechnologická spoločnosť rastie o 17 % po tom, čo predbežné odhady čistého zisku boli o 700 % vyššie než očakávania.
- Regions Financial Corporation (RF.US): Spoločnosť je nechválne známou výnimkou v rámci výsledkovej sezóny bánk. Ako jedna z mála finančných inštitúcií sklamala očakávania v oblasti EPS aj tržieb. Cena akcií klesá o viac než 3 %.
