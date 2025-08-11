Prosus získal podmienečný súhlas EÚ na akvizíciu Just Eat Takeaway.com za 4,8 miliardy USD

Európska komisia udelila podmienečné schválenie plánovanej akvizície spoločnosti Just Eat Takeaway.com firmou Prosus NV v hodnote 4,1 miliardy EUR (4,8 miliardy USD). Súhlas prišiel po tom, čo Prosus prisľúbil znížiť svoj podiel v konkurenčnej spoločnosti Delivery Hero SE na „veľmi nízke“ percento do 12 mesiacov a zároveň sa zaviazal nevyužívať hlasovacie práva ani nenominovať svojich zástupcov do predstavenstva tejto firmy.
Európska komisia týmto krokom reagovala na obavy z narušenia hospodárskej súťaže na trhu rozvozu jedál. Podľa komisárky pre hospodársku súťaž Teresy Ribery ide o jasné varovanie odvetviu, ktoré v minulosti čelilo antimonopolným problémom, že EÚ nebude tolerovať protisúťažné správanie ohrozujúce spotrebiteľov.
Akvizícia posunie Prosus na štvrté miesto medzi najväčšími svetovými hráčmi v oblasti doručovania jedla, za spoločnosti Uber Technologies, DoorDash a čínsky Meituan. Just Eat Takeaway pôsobí v 17 krajinách vrátane Veľkej Británie, Nemecka a Holandska a doplní globálne portfólio Prosusu, ktoré zahŕňa podiely v platformách v Južnej Amerike, Indii a juhovýchodnej Ázii.
Po pandemickom boome čelí tento sektor silnej cenovej konkurencii, čo vedie k vlne konsolidácie. Akvizícia Just Eat Takeaway má Prosusu poskytnúť širší trhový dosah a lepšiu pozíciu v prostredí, kde je tlak na marže stále väčší.
Graf PRX.NL (D1)
Akcie Prosus sa po správe o podmienečnom schválení akvizície Just Eat Takeaway.com držia v pozitívnom technickom nastavení a aktuálne sa obchodujú okolo 50,64 EUR. Cena zostáva nad kĺzavými priemermi EMA 50 (48,41 EUR) a SMA 100 (45,39 EUR), čo potvrdzuje pokračujúci strednodobý rastový trend. RSI má hodnotu 57,9, teda sa pohybuje v neutrálnej zóne, bez známok prekúpenosti, čo dáva priestor pre ďalší rast. MACD sa síce nachádza mierne pod signálnou líniou, ale histogram ukazuje na spomaľujúce medvedie momentum.
Krátkodobú rezistenciu predstavuje hladina 51,36 EUR, ktorej prieraz by mohol otvoriť cestu k ďalšiemu rastu. Naopak, prvá významná podpora sa nachádza v oblasti 48,00–48,40 EUR, kde leží aj EMA 50.
