Pšenica a kukurica oslabujú po správe USDA WASDE

Včera o 18:00 zverejnilo americké ministerstvo poľnohospodárstva (USDA) správu WASDE, ktorá zvýšila volatilitu na trhoch s agrokomoditami. Napriek krátkodobému rastu cien kukurice futures boli zisky rýchlo vymazané, zatiaľ čo futures na pšenicu pokračovali v poklese. USDA síce znížila konečné zásoby kukurice v USA výraznejšie, než sa očakávalo, ale hodnota zostala v rozmedzí odhadov Dow Jones. Nešlo o prekvapenie, no naznačuje mierne zlepšenie po roku pod vplyvom medvedieho tlaku na strane ponuky. Zásoby sóje a pšenice v USA zostali nezmenené, keďže USDA ponechalo obe bilancie stabilné smerom ku koncu roka.
Zhrnutie WASDE
-
Globálne zásoby kukurice boli znížené viac, než trh očakával, čo potvrdzuje sprísňujúci sa trend fundamentov globálne aj v USA. Ide o mierne pozitívny signál pre dopytovú stranu.
-
Svetové zásoby pšenice vzrástli približne o 3 milióny ton, čo odzrkadľuje vyššiu produkciu v Argentíne, Kanade a Európskej únii. Trh s pšenicou zostáva pod trvalým tlakom zo strany ponuky.
-
USDA zvýšilo odhad vývozu kukurice z USA o 125 miliónov bušelov, čo je jeden z hlavných bodov správy.
Dáta z inšpekcií naznačujú výnimočne silný zahraničný dopyt a objem dodávok od septembra do novembra môže prekročiť 800 miliónov bušelov, čo by znamenalo najrýchlejšie tempo od roku 2007.
-
Konečné zásoby kukurice v USA boli znížené na 2,0 miliardy bušelov kvôli silnejšiemu domácemu dopytu. Produkcia sa nemenila, čo naznačuje klasické sprísnenie na strane dopytu.
-
USDA neupravilo výnosy ani produkciu kukurice a sóje v USA, čo zodpovedá zvyčajnému postupu pre poslednú tohtoročnú správu WASDE, kde sa produkcia zriedkavo reviduje.
-
Bilancie sóje a pšenice v USA zostali stabilné. Na globálnej úrovni zásoby sóje mierne vzrástli, zatiaľ čo zásoby pšenice vzrástli výraznejšie.
- Trhové reakcie boli mierne. Účastníci poznamenali, že správa neobsahovala zásadné prekvapenia, čo je v aktuálnom prostredí často vnímané ako pozitívny signál pre producentov a účastníkov trhu.
- Pozornosť sa teraz presúva na januárové revízie, pričom očakávania čoraz viac naznačujú možné zníženie produkcie v USA pre sezónu 2025. Ak sa to potvrdí, mohlo by to podporiť ceny minuloročnej úrody.
- Počasie v Južnej Amerike zostáva kľúčovým faktorom, keďže tradične zohráva rozhodujúcu úlohu pri vývoji trhu. Trh tiež sleduje možné nové exportné nákupy zo strany Číny, najmä v oblasti sóje.
- Futures na sóju sú technicky pod tlakom a smerujú k dokončeniu klasickej formácie hlava a ramená. Nižšie ceny však zvyšujú pravdepodobnosť oportunistických dovozov.
- Kukurica a pšenica zostávajú slabé, pričom čakajú na ďalší impulz, ktorý môžu priniesť januárové dáta alebo zmeny počasia v hlavných pestovateľských oblastiach.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
