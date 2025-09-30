Raiffeisen Bank si vydýchla – miliardová hrozba z Rakúska bola stiahnutá

Raiffeisen Bank International (RBI), najväčšia západná banka pôsobiaca v Rusku, si môže pripísať dôležité právne víťazstvo.
Akcionári rakúskej stavebnej spoločnosti Strabag stiahli právnu žalobu, ktorá mohla viesť k uloženiu pokuty až do výšky 1 miliardy EUR voči RBI. Tento krok výrazne zmierňuje právne riziká, ktorým banka čelila kvôli nepriamej väzbe na spor v Rusku.
Žaloba, ktorá sa týkala ruskej spoločnosti Rasperia, bola podaná akcionármi Strabagu – vrátane poisťovne Uniqa a jedného z akcionárov samotnej Raiffeisen Bank. Celá situácia bola komplikovaná prepojením cez sieť krížového vlastníctva, ktoré spájalo zúčastnené spoločnosti aj cez Rusko.
RBI zdôraznila, že bola do sporu zatiahnutá len kvôli svojmu majetku v Rusku, a inak sa na prípade nijako nepodieľala. Stiahnutie žaloby tak znižuje tlak nielen na samotnú banku, ale aj na jej investorov a regulátorov.
Tento vývoj prichádza v čase, keď je Raiffeisen Bank pod intenzívnym dohľadom kvôli svojmu pokračujúcemu pôsobeniu v Rusku, viac než tri roky po začiatku invázie na Ukrajinu. RBI zohráva v krajine kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní platobných tokov a napriek medzinárodnej kritike jej prítomnosť na ruskom trhu naďalej zostáva zásadná.
Celý prípad taktiež pripomína historicky úzke finančné väzby medzi Viedňou a Moskvou, keď rakúska metropola dlhodobo slúžila ako finančný uzol pre kapitál z Ruska a postsovietskych krajín.
Graf RAW.DE (D1)
Akcie Raiffeisen Bank International sa aktuálne obchodujú na úrovni 29,26 EUR, pričom sa udržujú nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (28,33 EUR) a SMA 100 (27,09 EUR).
RSI na úrovni 54,2 sa nachádza v neutrálnom pásme, čo naznačuje rovnováhu medzi ponukou a dopytom bez toho, aby bol trh prekúpený. MACD zostáva v kladných hodnotách, hoci rozdiel medzi MACD líniou a signálnou líniou sa zmenšuje, čo môže signalizovať možné spomalenie rastového tempa.
Zdroj: xStation5
