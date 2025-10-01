Ranné zhrnutie (01.10.2025)

- Futures na hlavné indexy v USA a EÚ zaznamenali prudkú korekciu, keďže nálada investorov sa zhoršila po zatvorení amerických federálnych úradov (US500, U100, EU50: -0,3 %).
- Prvé zastavenie činnosti vlády od roku 2018 sa začalo po tom, ako americký Senát odmietol návrh zákona o výdavkoch predložený demokratmi, ktorí naopak v Kongrese nepodporili návrh republikánov, a to najmä pre nezhody v otázke výdavkov na zdravotníctvo. BLS v pondelok oznámil, že počas shutdownu nebude zverejňovať piatkové údaje o NFP.
- Austan Goolsbee uviedol, že nechce preventívne znižovať sadzby, pričom dúfa, že súčasná inflácia je dočasná. Prezident chicagského Fed-u však vyjadril nádej, že najnovšia inflačná epizóda sa nepremení na trvalý tlak.
- Sentiment v ázijsko-tichomorskom regióne je zmiešaný, pričom aktivitu tlmí trhový sviatok v Číne v dôsledku Národného dňa. Japonský Nikkei klesá už tretiu seansu po sebe (JP225: -0,6 %) v reakcii na prieskum BOJ, ktorý ukázal zlepšenie nálady medzi regionálnymi výrobcami, čo zvyšuje očakávania zvýšenia sadzieb. AU200.cash a SG20.cash si pripísali 0,1 %, resp. 0,3 %. Indický index Nifty 50 sa po včerajšej korekcii odrazil o 0,3 % , zatiaľ čo juhokórejský Kospi (+0,8 %) tiež pozdvihli technologické akcie.
- Japonský výrobný PMI za september mierne prekonal očakávania (48,5 oproti konsenzu agentúry Bloomberg 48,4, predchádzajúcich 49,7), zároveň však poukázal na najrýchlejšie tempo poklesu výroby za posledných šesť mesiacov. Podnikateľská aktivita najvýraznejšie klesla medzi výrobcami medziproduktov. Spoločnosti vykázali slabšie objednávky, keďže zákazníci znižovali zásoby v dôsledku slabšieho dopytu z Číny a USA.
- Austrálsky výrobný PMI nečakane klesol z 51,6 na 51,4, čo poukazuje na spomalenie rastu sektora pri prvom poklese nových objednávok od júna, keďže dopyt sa oslabil čiastočne v dôsledku cenových tlakov vyplývajúcich z rastúcich nákladov na suroviny a palivá.
- Dolárový index začal štvrtú stratovú seansu za sebou (USDIDX: -0,15 %), pričom najviac oslabil voči jenu (USDJPY: -0,2 %) a euru (EURUSD: +0,2 % na 1,1757). Najslabšou menou G10 je však austrálsky dolár, ktorý po nedávnom odraze spôsobenom jastrabími očakávaniami RBA koriguje (AUDUSD: -0,2 %).
- Zlato pokračuje v raste (+0,1 % na 3 863 USD/uncu ) v prostredí politických turbulencií v USA, pričom striebro ho nasleduje (+0,7 % na 47,01 USD/uncu). Paládium (-1,4 %) a platina (-0,3 %) však korigujú smerom nadol.
- Ceny ropy sa po dvoch dňoch poklesu stabilizujú (OIL: +0,1 %), pričom tlak na pokles v dôsledku zvýšenej produkcie OPEC vyvažujú očakávania poklesu zásob v USA. NATGAS vzrástol o 0,75 %.
- Bitcoin vzrástol o 0,4 % na 114 780 USD, zatiaľ čo Ethereum kleslo o 0,1 % na 4 154 USD.
