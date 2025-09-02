Ranné zhrnutie (02.09.2025)

- Po včerajšej nevýraznej seanse na Wall Street futures na americké indexy klesajú v súvislosti s obnovenou neistotou a právnym zmätkom okolo ciel Donalda Trumpa (US100: -0,35 %, US500: -0,3 %, US30: -0,2 %, US2000: -0,2 %). Pesimizmus je viditeľný aj pred otvorením európskych trhov(EU50: -0,3 %).
- Podľa ministra financií USA Scotta Bessenta budú recipročné clá potvrdené Najvyšším súdom po tom, ako federálny odvolací súd potvrdil predchádzajúce rozhodnutie, že clá boli zavedené nezákonne a zneužili sa nimi prezidentské mimoriadne právomoci. Bessent zdôraznil, že fentanyl a narastajúci obchodný deficit sú skutočnými národnými hrozbami, ktoré treba riešiť.
- Nálada v ázijsko-tichomorskom regióne je zmiešaná. Obchodovanie s CHN.cash a HK.cash sa zvýšilo (+0,4 %, resp. +0,1 %), hoci čínski výrobcovia polovodičov zaznamenali výrazné korekcie v dôsledku vyberania ziskov (napr. Hua Hong Semiconductor: -10 %). JP225 a AU200.cash klesli o 0,25 %. Indický index Nifty 50 vzrástol o 0,4 % napriek Trumpovej ostrejšej rétorike o obchode s Indiou.
- Vývoz Nového Zélandu v júni 2025 medziročne vzrástol o 9,9 %, zatiaľ čo dovoz o 3,2 %. Na medzikvartálnej báze vývoz prvýkrát od decembra 2024 klesol (-3,7 %).
- Austrália v druhom štvrťroku nečakane znížila deficit bežného účtu platobnej bilancie (-13,7 mld. AUD oproti prognóze -15,9 mld. AUD, predtým -14,7 mld. AUD).
- „Inflácia v Japonsku sa postupne zrýchľuje smerom k 2 % a pravdepodobne sa priblíži k súčasnému cieľu Bank of Japan,“ povedal guvernér BOJ Ryozo Himino. Podľa Himina základný scenár predpokladá ďalšie zvyšovanie sadzieb v reakcii na hospodársku aktivitu, pričom clá majú menší negatívny vplyv, čo ďalej podporuje sprísňovanie menovej politiky.
- Dolár sa po včerajšom rozsiahlom oslabení voči väčšine mien odráža (USDIDX: +0,2 %). Najslabšou menou je japonský jen (USDJPY: +0,5 %), zatiaľ čo kanadský dolár (USDCAD: +0,05 %) a euro (EURUSD: -0,14 % na 1,1694) vykazujú najväčšiu odolnosť.
- Ropa Brent a WTI vzrástli približne o 0,6 %, čím rozšírili včerajšie zisky v dôsledku všeobecne slabšieho dolára a obáv z dodávok z Ruska. NATGAS, medzitým naďalej koriguje smerom nadol o takmer 1 %.
- Zlato pridáva ďalších 0,5 % a testuje nové rekordné maximum (3 496 USD/uncu). Striebro (+0,1 %), platina (+0,8 %) a paládium (+0,8 %) tiež stúpajú.
