Nadbytok ropy a silný dolár tlačia ceny nadol

- Ceny ropy klesli o viac než 1 % v dôsledku obáv z nadbytku ponuky a slabých údajov z priemyslu.
- OPEC+ plánuje pozastaviť zvyšovanie ťažby v 1Q 2026, čo môže signalizovať opatrnosť voči prebytku ponuky.
- Silný dolár ďalej tlačí ceny komodít nadol.
- Investori čakajú na nové údaje o zásobách ropy v USA, ktoré môžu ďalej ovplyvniť trh.
Ceny ropy dnes klesli o viac než 1 %, keď trhy reagovali na kombináciu faktorov: obavy z nadbytku ponuky, slabé priemyselné údaje z Ázie a USA a posilňujúci americký dolár.
Futures na ropu Brent sa prepadli o 82 centov (−1,3 %) na 64,07 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI stratila 84 centov (−1,4 %) a obchodovala sa za 60,21 USD. Tento pokles prichádza krátko po rozhodnutí skupiny OPEC+ pridať v decembri malé množstvo ropy na trh, ale pozastaviť ďalšie navyšovanie produkcie v prvom štvrťroku budúceho roka.
Podľa analytika Johna Evansa z PVM Oil Associates trh znepokojuje slabá aktivita v priemysle, najmä z Ázie a USA, a tiež obnovené napätie ohľadom obchodných ciel. Ďalej dodáva: „Posilňujúci dolár je ďalším tlakom na ceny ropy a očakávame, že trh bude v krátkodobom horizonte ďalej oslabovať.“
Energetický analytik Suvro Sarkar z DBS Bank upozornil, že rozhodnutie OPEC+ môže byť vnímané ako prvý náznak uznania rizika nadmernej ponuky, napriek tomu, že organizácia bola doteraz veľmi optimistická, pokiaľ ide o dopyt.
Na druhej strane, sankcie proti ruským ropným gigantom Rosnefť a Lukoil by podľa nezávislej analytičky Tiny Teng mohli napriek aktuálnym poklesom prispieť k určitej podpore cien ropy.
Sila amerického dolára, ktorý sa pohybuje blízko trojmesačného maxima, taktiež prispieva k stratám. Silnejší dolár zdražuje komodity denominované v USD pre držiteľov iných mien, čím znižuje ich atraktivitu.
V Ázii sklamali nové údaje z Japonska, kde priemyselná aktivita klesla najrýchlejším tempom za posledných 19 mesiacov, predovšetkým kvôli poklesu dopytu v automobilovom a polovodičovom sektore.
Investori teraz upriamujú pozornosť na nadchádzajúce údaje o zásobách ropy v USA, ktoré zverejní Americký ropný inštitút (API). Predbežné odhady očakávajú rast amerických zásob, čo by mohlo byť ďalším negatívnym impulzom pre trh.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena americkej ropy WTI sa aktuálne pohybuje okolo úrovne 60,03 USD, teda tesne nad kľúčovou Fibonacciho hladinou 38,2 % (59,99 USD). Táto úroveň funguje ako krátkodobá podpora, podporená aj SMA 100 (59,48 USD). Krátkodobý kĺzavý priemer EMA 50 (60,43 USD) bol práve prerazený smerom nadol, čo môže byť prvým varovným signálom pre zosilňujúci predajný tlak. CCI sa prepadol hlboko do záporných hodnôt (−108,5), čo potvrdzuje slabnúce momentum a zvýšenú pravdepodobnosť korekcie. Momentum je stále mierne pozitívne, ale bez výraznej akcelerácie. Objem v posledných sviečkach ostáva podpriemerný, čo naznačuje určitú neistotu medzi obchodníkmi a absenciu silného smerového impulzu.
Z pohľadu Fibonacciho retracementu ostáva zásadná úroveň 61,22 USD (50 % retracement) ako strednodobá rezistencia. V prípade pokračujúceho poklesu by ďalšia dôležitá podpora mohla ležať na 58,46 USD (23,6 %), ktorej prerazenie by otvorilo priestor pre návrat až k októbrovým minimám pri 56 USD.
Zdroj: xStation5
