DE40: Európske indexy v tieni averzie k riziku

- Široký pokles trhu v dôsledku zmeny sentimentu
- Nvidia a Deutsche Telekom spoločne budujú dátové centrum
- Tržby Ferrari prekonali očakávania
- Akcie Philips rastú po zverejnení objednávok a EBITDA
Európske indexy otvárajú s výraznými poklesmi a negatívnym sentimentom v dôsledku odklonu od rizikových aktív. Možným spúšťačom dočasného vyberania ziskov a korekcie mohli byť negatívne prijaté výsledky spoločnosti Palantir. V Európe dnes chýbajú výsledkové správy či makroekonomické údaje, ktoré by odôvodnili takýto hlboký a plošný pokles.
Lídrom poklesov je okolo poludnia DAX, ktorého futures klesajú až o 1,3 %. Slabo si vedie aj CAC40. Podobné poklesy zaznamenávajú aj španielske a talianske indexy, kde kontrakty SPA35 a ITA40 strácajú takmer 1 %.
Lepšie si vedú FTSE 1000 a WIG20, ktorých poklesy sú obmedzené na približne 0,8 %.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Výpredaj na európskom trhu bol náhly, relatívne hlboký a plošný naprieč celým indexom, pričom objem obchodov zostal mierne podpriemerný. Najväčšie poklesy zasiahli telekomunikačný sektor, maloobchod a odvetvie materiálov a ťažby.
Makroekonomické údaje:
V Európe dnes nie sú zverejnené žiadne významné makroekonomické dáta, no všetky trhy budú čakať na dnešné údaje JOLTS z USA, ktoré poskytnú dôležité informácie o stave amerického trhu práce.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena na indexe klesla pod úroveň FIBO 50 a kĺzavý priemer EMA25, čím sa presunula do dolnej polovice šesťmesačnej konsolidácie. Poklesy sa zastavili na úrovni FIBO 61,8, kde je rezistentná zóna navyše podporená kĺzavým priemerom EMA100. Pre kupujúcich je kľúčové udržať cenu nad úrovňou 23 800 a následne smerovať k 24 100.
Ak sa nepodarí udržať úroveň FIBO 61,8, ďalšia podpora sa nachádza na 23 600 a FIBO 78,6.
Firemné správy:
Philips (PHIA.NL) – Holandská spoločnosť zameraná na zdravotnícke zariadenia zverejnila pozitívne výsledky. Ukazovatele EBITDA boli jasne nad očakávaniami trhu. Zaujímavé sú tiež významné objednávky z USA a Kanady. Cena akcie rastie o 2,5 %.
Rio Tinto (RIO.UK) – Ťažobná spoločnosť klesá takmer o 3 % po predložení ponuky na kúpu kanadskej spoločnosti Teck Resources.
SAF-Holland (SFQ.DE) – Výrobca podvozkov stráca vyše 3 % zo svojej hodnoty po zverejnení slabého výhľadu tržieb.
Ferrari (RACE.IT) – Taliansky výrobca superšportových áut zverejnil výsledky s 5 % rastom EBITDA, ktorý prekročil očakávania trhu. Čisté tržby vzrástli na 382 miliónov EUR a zriedený zisk na akciu dosiahol 2,14 EUR. Cena akcie rastie o 2,5 %.
Telefonica (TEF1.ES) – Taliansky poskytovateľ telekomunikačných služieb stráca až 11 % po zverejnení výhľadu naznačujúceho výrazný pokles voľných peňažných tokov. Analytici Morgan Stanley navyše upozorňujú na vysoké zadlženie firmy a slabé príjmy z Nemecka.
Deutsche Telekom (DTE.DE) – Nemecký telekomunikačný operátor oznámil spoluprácu so spoločnosťou Nvidia. Firmy postavia dátové centrum v Nemecku v hodnote vyše miliardy EUR. Akcie spoločnosti klesajú o viac než 1 %.
