Ranné zhrnutie (06.11.2025)

- Výsledky v oblasti technológií sú zmiešané: Qualcomm prekonal prognózy, ale po zverejnení klesol kvôli veľkému daňovému odpisu; Arm vzrástol vďaka vysokým príjmom a prognózam.
- Dolár oslabuje: Americký dolár stratil pôdu pod nohami, čím sa kurz EUR/USD vrátil nad úroveň 1,15.
- Čína signalizuje dodržiavanie predpisov: Čína uskutočnila svoj prvý nákup pšenice v USA za viac ako rok, čo sa interpretuje ako pozitívny krok pre obchodné vzťahy.
- Ústup akcií v USA: Americké indexy získali späť niektoré nedávne straty, ale futures nakoniec znížili včerajšie prudké zisky. Index S&P 500 uzavrel hotovostnú seansu nárastom o 0,37 %, zatiaľ čo Nasdaq vzrástol o 0,65 %.
- Zmiešaná ázijská seansa: Nikkei 225 (JP225 ) klesol o 0,5 % v kontraste s čínskymi indexmi (CHN.Cash a CH50 ), ktoré získali viac ako 1 %.
- Ropa sa pokúša o oživenie: Ropa sa pokúša o mierne oživenie, keď si pripísala 0,35 %, hoci cena WTI zostáva pod úrovňou 60 USD za barel.
- Vzácne kovy sa posunuli vyššie: Zlato vzrástlo o 0,2 %, pričom sa obchoduje o tucet dolárov pod hranicou 4 000 USD, a striebro si pripísalo 0,7 %, čím prekonalo hranicu 48 USD.
- Americký dolár oslabuje: USD je dnes výrazne nižší; EUR/USD sa vrátil nad úroveň 1,15, AUD/USD sa obchoduje nad úrovňou 0,65 a GBP/USD bráni úroveň podpory 1,30.
- Qualcomm prekonáva očakávania: Spoločnosť Qualcomm oznámila dobré výsledky za svoj účtovný 4. štvrťrok 2025 a poskytla optimistické usmernenia. Tržby dosiahli 11,27 mld. dolárov (oproti prognóze 10,8 mld. dolárov), čo predstavuje medziročný nárast o 10 %, pričom upravený zisk na akciu dosiahol 3,00 USD (oproti očakávaným 2,87 USD). Spoločnosť však vykázala stratu podľa GAAP vo výške 3,12 mld. USD v dôsledku jednorazového odpisu súvisiaceho s daňami vo výške 5,7 mld. Akcie v rámci obchodovania po skončení obchodovania klesli o 3 %.
- Ruka dosahuje lepšie výsledky: Arm dosiahol za 2. štvrťrok 2026 dobré výsledky, keď vykázal tržby vo výške 1,14 mld. USD (medziročný nárast o 34 %) a zisk na akciu 39 centov (oproti prognóze 33 centov). Spoločnosť Arm plánovala v 3. štvrťroku tržby vo výške 1,225 mld. USD a zisk na akciu 0,41 USD, čím prekonala očakávania trhu. Akcie po zverejnení vzrástli o 4,5 %.
- Čína obnovila nákupy pšenice v USA: Čína uskutočnila svoj prvý nákup americkej pšenice za viac ako rok, ktorý zahŕňal dve decembrové dodávky v celkovom objeme 120 tis. ton. To sa považuje za pozitívny signál naznačujúci zámer Číny dodržiavať obchodnú dohodu (aspoň dočasne). Ceny už vzrástli na 550 centov za libru, čo je najvyššia hodnota od júla.
- Snapchat stúpa vďaka dohode o umelej inteligencii: Snapchat stúpol o 14 % v priebehu obchodovania po oznámení partnerstva so spoločnosťou Perplexity s cieľom integrovať vyhľadávanie pomocou umelej inteligencie a ďalšie nástroje do aplikácie sociálnych médií. Akcie spoločnosti Snap stratili tento rok viac ako 30 % a za posledných päť rokov viac ako 80 %.
- Morgan Stanley zvyšuje prognózu vývoja ropy: USD na rok 2026 s odvolaním sa na rozhodnutie OPEC+ zachovať súčasnú úroveň ťažby do prvého štvrťroka budúceho roka. Okrem toho MS uviedla, že skutočné zvýšenie produkcie zo strany OPEC+ v období od marca do októbra predstavovalo len 500 tis. bpd, čo je výrazne menej ako deklarovaných 2,6 mil. bpd.
- Trump uvažuje o Venezuele: Wall Street Journal uvádza, že Donald Trump váhajú s priamym útokom na Venezuelu. USA jasne neuviedli cieľ nedávnej eskalácie (okrem boja proti obchodovaniu s drogami), čo vyvoláva otázky, či je cieľom zosadiť Madura alebo tlačiť na ďalšie ústupky.
- Pravdepodobnosť zníženia sadzieb: TD Securities naznačuje vysokú pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb počas dnešného rozhodnutia centrálnej banky.
- Opozícia voči zvyšovaniu sadzieb BoJ: Líder japonskej Strany inovácií, ktorá je súčasťou vládnucej koalície, varoval, že krátkodobé zvýšenie sadzieb zo strany Bank of Japan (BoJ) by mohlo vyslať negatívny signál podnikom v súvislosti s vládnymi plánmi. USD/JPY sa drží v blízkosti úrovne 154.
- OpenAI žiada o masívny úver: OpenAI údajne žiada americkú vládu o úverové záruky vo výške 1 bilióna USD na financovanie svojej expanzie infraštruktúry umelej inteligencie.
- Trumpovo oznámenie uprostred leteckej krízy: Donald Trump by mal dnes o 15:00 vystúpiť s vyhlásením. Médiá naznačujú, že cieľom vyhlásenia je odvrátiť pozornosť od krízy v leteckej doprave v USA spôsobenej odstávkou vlády, ktorá obmedzuje prácu letových dispečerov. Počet letov prudko klesá, pričom sa plánuje zatvoriť 30 letísk.
- Začína sa konferencia ECB: Dnes sa začína konferencia ECB o peňažnom trhu, na ktorej vystúpia hlavní predstavitelia vrátane Schnabela z ECB, Williamsa z Fedu a Tschudina z SNB.
- Spolupráca v oblasti vzácnych zemín: Japonsko a USA rokujú o spoločnom podniku na ťažbu nerastov vzácnych zemín v blízkosti japonského ostrova Minamitoi. Cieľom tohto kroku je znížiť závislosť od Číny, pričom predbežná ťažba by sa mala začať na budúci rok.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.