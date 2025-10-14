Ranné zhrnutie (14.10.2025)

.
.
- Wall Street sa čiastočne zotavila zo strát, ktoré utrpela koncom piatkovej seansy, a to vďaka nedeľňajšiemu zmierlivému posolstvu Donalda Trumpa a signálom z Pekingu, ktoré naznačujú ochotu obnoviť obchodné rokovania.
- Scott Bessent vo včerajšom rozhovore potvrdil, že plánované stretnutie prezidenta Trumpa a prezidenta Si je stále v kalendári, a zároveň upozornil, že pretrvávajúci shutdown vlády začína mať negatívny vplyv na hospodársku aktivitu.
- Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že obchodné rokovania s USA pokračujú na pracovnej úrovni, hoci Peking zároveň začal vyšetrovanie vplyvu amerických ciel na čínsky dopravný sektor, pričom sa zameral na päť amerických podnikov.
- Hotovostný index S&P 500 si pripísal 1,5 % a Nasdaq sa posunul o 2,2 %; futures však dnes otvárajú nižšie, pričom US500 stráca 0,35 % a US100 klesá o 0,5 %.
- Ázijské trhy sa obchodujú nižšie, hoci futures na čínske indexy vykazujú straty len niekoľko bázických bodov. Väčší pokles zaznamenáva Japonsko, kde Nikkei 225 klesá o 0,35 % a HK.cash stráca 0,2 %. Naopak, juhokórejský index KOSPI dosiahol historické maximum vďaka silným prognózam zisku spoločnosti Samsung.
- Index podnikateľskej dôvery NAB v Austrálii v septembri vzrástol na 7 bodov (oproti 4 bodom v auguste), čo súvisí so zrýchľovaním predaja a rozširovaním marží, ktoré kompenzujú slabú situáciu na trhu práce.
- Zápisnica z posledného zasadnutia RBA naznačuje, že banka je v otázke ďalšieho znižovania sadzieb trpezlivá, pričom konštatuje, že hoci úrokové sadzby zostávajú na reštriktívnej úrovni, aktivita na trhu nehnuteľností je naďalej vysoká.
- RBA uviedla, že zhodnocovanie austrálskeho dolára (AUD) je v súlade so základnými fundamentmi a posunmi vo výnosoch, čo signalizuje, že banka nemá v úmysle zvyšovať súčasné reštriktívne menové nastavenie.
- Goldman Sachs predpokladá, že súčasná odstávka vlády by mohla byť najdlhšou v histórii, pričom odhaduje, že každý týždeň uberie z medziročného rastu za 4. štvrťrok 0,11 percentuálneho bodu; GS napriek tomu očakáva oživenie po obnovení práce vlády a predpokladá, že Fed napriek nedostatku aktuálnych ekonomických údajov pristúpi v októbri k zníženiu úrokových sadzieb.
- Rabobank predpokladá, že AUD/USD sa bude v najbližšom období obchodovať na úrovni 0,65 a následne sa v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov posunie na 0,68.
- Štatistický úrad práce (BLS) oznámil, že 24. októbra bude zverejnený údaj o indexe spotrebiteľských cien (CPI).
- Šialenstvo na trhu drahých kovov pokračuje, pričom zlato dosiahlo úroveň 4 167 USD za uncu a striebro prekročilo 53 USD za uncu. Výpožičné náklady na striebro dosiahli na londýnskej burze 30 % mesačne, čo núti obchodníkov kryť krátke pozície; spoločnosť Goldman Sachs upozorňuje, že v prípade rozpadu trhu striebro nemá podporu centrálnych bánk, ktorá je základom zlata, pričom poznamenáva, že trh so striebrom je päťkrát menší a menej likvidný.
- Ropa po včerajšom menšom raste obnovila svoj pokles a obchoduje sa pod úrovňou 60 USD za barel (WTI); zemný plyn sa po 1 % poklese blíži k úrovni 3 USD/MMBTU.
- Makroekonomický kalendár v USA zostáva prázdny z dôvodu pokračujúceho zatvorenia vlády; o 18:20 SEČ je však naplánovaný prejav predsedu Federálneho rezervného systému Jeroma Powella.
- Dnes sa naplno rozbieha výsledková sezóna, v rámci ktorej sa očakávajú výsledky významných spoločností vrátane JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, BlackRock a J&J.
