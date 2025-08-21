Ranné zhrnutie (21.08.2025)

- Wall Street včera uzavrela nižšie, hoci značná časť strát z úvodu seansy bola znížená, keďže investori začali „nakupovať pokles“ (S&P 500: -0,24 %, Nasdaq: -0,67 %, DJIA: +0,04 %, Russell 2000: -0,32 %). Koniec výpredaja technologických akcií je viditeľný v ázijskom obchodovaní, zatiaľ čo US100 sa obchoduje bez zmeny.
- Guvernérka Fedu Lisa Cooková, obvinená z falšovania dokumentov k žiadosti o pôžičku, vyhlásila, že sa nenechá „zastrašiť“ administratívou Donalda Trumpa a odstúpi zo svojej funkcie vo Fede. Cooková dodala, že zhromažďuje náležitú dokumentáciu, aby mohla dôkladne odpovedať na všetky podstatné otázky.
- Nálada v ázijsko-tichomorskom regióne je zmiešaná, hoci technologické spoločnosti vykazujú relatívny optimizmus. Široký ázijsko-pacifický index MSCI klesol o 0,5 % spolu s trhmi v Pekingu (CHN.cash: -0,3 %), Hongkongu (HK.cash: -0,3 %) a Tokiu (JP225: -0,6 %). Medzitým indexy v Indii (Nifty 50: +0,3 %), Južnej Kórei (Kospi: +0,4 %), Singapure (SG20cash: +0,3 %) a Austrálii (AU200.cash: +0,7 %) získavajú.
- Akcie biomedicínskych spoločností v Číne vzrástli po tom, čo sa premiér Li Čchiang vyjadril, že by sa mala zvýšiť podpora výskumu a vývoja v tomto sektore.
- Nový Zéland vykázal svoj prvý obchodný deficit (- 578 mil. NZD) od januára. Vývoz rástol, ale pomalším tempom ako dovoz, čo viedlo k deficitu obchodnej bilancie.
- Prezident RBNZ Christian Hawkesby uviedol, že rastúce ceny komodít a zníženie sadzieb už poskytujú podporu novozélandskej ekonomike.
- Austrálsky kompozitný index PMI v auguste vzrástol na 54,9 bodu (predtým 53,9 bodu). Aktivita sa zrýchlila vo výrobe aj v službách. Zamestnanosť jednoznačne rastie, keďže je potrebné dokončiť viac úloh, zatiaľ čo vývozná aktivita sa napriek neistote súvisiacej s clami oživuje.
- V Japonsku kompozitný PMI vzrástol na 51,9 (predtým 51,6), čo signalizuje najrýchlejší rast od februára. K výsledku prispeli najmä služby, zatiaľ čo pokles vo výrobe sa takmer zastavil, k čomu prispela vyššia produkcia tovární.
- Volatilita na devízovom trhu zostáva na začiatku seansy obmedzená. Dolárový index (USDIDX) sa obchoduje bez zmeny. Najslabšími menami krajín G10 sú v súčasnosti švajčiarsky frank (USDCHF) a austrálsky dolár, ktoré voči doláru klesli o 0,1 %. Pár EURUSD sa pohybuje bez zmeny na úrovni 1,164.
- Ropa WTI rozširuje zisky o 0,3 %, zatiaľ čo futures na ropu NATGAS sa po rolovaní obchodujú bez zmeny. Zlato stráca 0,3 % na 3 340 USD za uncu, zatiaľ čo striebro sa obchoduje bez zmeny.
- V oblasti kryptomien stále prevláda pesimizmus. Bitcoin klesá o 0,3 % na 114 100 USD, Ethereum o -0,75 % na 4 315 USD, pričom pokles zaznamenávajú aj Chainlink (-3 %), Polygon (-1,6 %) a Ripple (-1,3 %).
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.