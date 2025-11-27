Ranné zhrnutie (27.11.2025)

- Včerajšia obchodná seansa v Spojených štátoch sa skončila v pozitívnom teritóriu. Index Nasdaq 100 bol na čele ziskov, keď vzrástol o 0,87 % vďaka spoločnosti Nvidia a ďalším polovodičovým spoločnostiam. Index S&P 500 vzrástol o 0,69 % a Dow Jones o 0,67 %.
- Trhy čoraz viac počítajú so scenárom zníženia sadzieb Fedu v decembri. V dôsledku toho sa americký dolár dostal pod tlak a oslabil voči väčšine hlavných mien, keďže časť kapitálu prúdila do mien protinožcov a britskej libry.
- Americká seansa bude dnes z dôvodu Dňa vďakyvzdania zatvorená.
- V Ázii zaznamenali akciové indexy počas seansy mierne zisky. Japonský Nikkei 225 vzrástol o 1,1 %, hongkonský Hang Seng sa zvýšil o 0,34 % a Shanghai Composite si pripísal 0,49 %. Austrálsky index S&P/ASX 200 zostal zväčša nezmenený.
- Kľúčovou udalosťou v ázijsko-tichomorskom regióne bolo rozhodnutie novozélandskej rezervnej banky. RBNZ znížila svoju sadzbu o 25 bázických bodov, ale okamžite signalizovala ukončenie cyklu uvoľňovania.
- V Japonsku jen spočiatku posilňoval v dôsledku špekulácií, že Bank of Japan by mohla zvýšiť sadzby už v decembri. Prejav člena Rady pre menovú politiku BoJ Nogučiho však očakávania trhu schladil. Noguči potvrdil pripravenosť na ďalšiu normalizáciu politiky, zdôraznil však potrebu veľmi opatrného prístupu a vyhýbania sa unáhlenosti.
- V Austrálii sa investori sústredili na výnimočné údaje o kapitálových investíciách, ktoré v treťom štvrťroku vykázali medzikvartálny nárast o 6,4 %, čo výrazne prekročilo všetky prognózy a znamenalo najvýraznejší rast od roku 2012. Rekordné výdavky na zariadenia a stroje naznačovali oživenie podnikového sektora a pretrvávajúcu diskusiu o tom, či by Reserve Bank of Australia mohla začiatkom roka 2026 prehodnotiť sprísnenie menovej politiky.
- Bank of Korea ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 2,5 %, čo bolo v súlade so všeobecnými očakávaniami.
- Čínska ľudová banka stanovila strednú úroveň výmenného kurzu USD/CNY na 7,0826, teda pod odhadovanou úrovňou 7,1056.
- Z čínskych údajov vyplynulo, že priemyselné zisky od januára do októbra medziročne vzrástli o 1,9 %, ale v samotnom októbri došlo k ich medziročnému poklesu o 5,5 %, čo je najslabší výsledok za posledných päť mesiacov.
- Na komoditnom trhu sa cena zlata pohybuje okolo 4 160 USD za uncu, zatiaľ čo cena striebra je približne 53 USD za uncu. Rast striebra podporil pokles čínskych rezerv tohto kovu na najnižšiu úroveň za posledných desať rokov.
- Na trhoch s kryptomenami pretrváva mierne pozitívna nálada, ktorú podporujú nádeje investorov na decembrové zníženie sadzieb Fedu. Bitcoin sa opäť obchoduje nad úrovňou 90 000 USD, zatiaľ čo Ethereum sa obchoduje nad úrovňou 3 000 USD.
