Reklamná kampaň s hviezdami vrátila American Eagle na výslnie – akcie vyskočili o 24 %

Spoločnosť American Eagle Outfitters zaznamenala prudký rast svojich akcií o takmer 24 % v premarkete, a to vďaka úspechu marketingových kampaní, ktoré spojili značku s populárnymi celebritami. Najväčšiu pozornosť vzbudila jesenná kampaň „Great Jeans“ s herečkou Sydney Sweeney, ktorá podľa vedenia firmy priniesla „bezprecedentnú akvizíciu nových zákazníkov.“
V čase, keď americký maloobchodný sektor čelí oslabujúcemu dopytu po voľnočasovom oblečení v dôsledku ekonomickej neistoty, sa American Eagle rozhodol zamerať na mladých zákazníkov a generáciu Z prostredníctvom spolupráce s osobnosťami ako NFL hviezda Travis Kelce, tenistka Coco Gauff či herečka Jenna Ortega.
Podľa analytikov je však prudký rast ceny akcií nielen reakciou na aktuálny úspech kampaní, ale aj stávkou na ich dlhodobý efekt vrátane vianočnej sezóny. Ako uviedol Michael Ashley Schulman z Running Point Capital Advisors: „Súčasný rast ceny akcií je čiastočne oslavou výsledkov a čiastočne dôverou v budúcnosť.“
Silné výsledky a pozitívny výhľad
Spoločnosť oznámila, že očakáva medzikvartálny rast porovnateľných tržieb v nízkych jednotkách percent, zatiaľ čo trhový konsenzus predpokladal pokles o 0,3 %. Napriek tomu, že American Eagle v máji stiahol celoročný výhľad, teraz očakáva, že porovnateľné tržby za celý rok zostanú na úrovni minulého roka, čím prekonáva očakávania analytikov, ktorí predpokladali pokles o 1,1 %.
Ocenenie a riziká
Z hľadiska ocenenia sa akcie AEO obchodujú s forwardovým P/E násobkom 13,05, čo je viac než Urban Outfitters (12,13), ale podstatne viac než u Abercrombie & Fitch (8,94). Zároveň treba upozorniť na vysoký podiel short pozícií – 16,6 % z verejne obchodovaného objemu, čo naznačuje určitú skepsu časti trhu.
Graf AEO.US (D1)
Akcie spoločnosti American Eagle Outfitters zažívajú po dlhodobom klesajúcom trende silné technické oživenie. Aktuálne sa obchodujú za 13,62 USD, čo predstavuje výrazné posilnenie oproti júnovému minimu. Z technického pohľadu je dôležité, že cena prerazila nad oba kľúčové kĺzavé priemery – EMA 50 (11,91 USD) a SMA 100 (11,10 USD). Tento býčí signál naznačuje potenciálny obrat trendu smerom nahor. Ak sa akcie udržia nad EMA 50, ďalšia rezistencia sa nachádza v oblasti 15,35 USD, kde sa v minulosti vytvorila významná úroveň obratu. Naopak, prvá kľúčová podpora sa nachádza okolo 12,15 USD, v blízkosti kĺzavého priemeru EMA 50.
Zdroj: xStation5
