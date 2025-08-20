Reklamný prešľap Swatche ukazuje riziká provokatívnych kampaní v čase ústupu diverzity

Švajčiarsky hodinársky gigant Swatch sa ospravedlnil za kontroverznú reklamu, ktorá vyvolala pobúrenie kvôli zobrazeniu ázijského modela napodobňujúceho rasistické stereotypy – konkrétne tzv. „šikmé oči“. Spoločnosť uviedla, že išlo o chybu mladého a neinformovaného tímu, ktorý si nebol vedomý urážlivého významu gesta. Fotografia bola okamžite stiahnutá.
Táto kauza prichádza v čase, keď americká administratíva prezidenta Trumpa otvorene útočí na programy diverzity a inklúzie (DEI). V tomto prostredí niektoré značky zámerne posúvajú hranice marketingu, aby získali virálnu pozornosť, aj keď to môže viesť k reputačným škodám.
Medzi ďalšie kritizované kampane posledných týždňov patria:
American Eagle, ktorého reklama so Sydney Sweeney sa pohrávala s výrazmi „jeans“ a „genes“ (džínsy a gény), čo mnohí vnímali ako narážku na genetiku v rasovom kontexte.
Dunkin, ktorý využil herca Gavina Casalegnu, pričom svoj opálený vzhľad pripísal genetike, čo taktiež vyvolalo kritiku za nevhodné implikácie.
L’Oréal čelil kritike za spoluprácu s influencerom z platformy OnlyFans, čo bolo v rozpore s internými pravidlami spoločnosti.
Elf Beauty sa ospravedlnil za reklamu s komikom Mattom Rifom, známym kontroverznými vtipmi o domácom násilí.
Podľa odborníkov ide síce o snahu osloviť mladšie cieľové skupiny, no môže to byť krátkozraké. Ako upozorňuje marketingová konzultantka Angeli Gianchandani, ignorovanie nebielych spotrebiteľov – ktorí tvoria rastúci segment trhu – môže viesť k strate zákazníkov a tržieb.
Firmy, ktoré sa púšťajú do takto rizikových kampaní, často čelia otázke, či krátkodobý zisk z pozornosti stojí za dlhodobé poškodenie značky. Swatch a Elf sa ospravedlnili, no napríklad American Eagle si za svojou reklamou stojí s tvrdením, že išlo o vedomé kreatívne riziko.
Súčasný trend poukazuje na zložité dilema: zostať konzervatívny, alebo riskovať a vyniknúť – aj za cenu negatívnej publicity.
Graf UHR.CH (D1)
Akcie spoločnosti Swatch Group (UHR.CH) sa aktuálne obchodujú na cene 140,55 CHF, teda v tesnej blízkosti oboch sledovaných kĺzavých priemerov – EMA 50 na úrovni 140,64 CHF a SMA 100 na úrovni 139,83 CHF. Táto konštelácia naznačuje kľúčovú rozhodovaciu zónu, v ktorej sa môže rozhodnúť o ďalšom smerovaní vývoja. RSI osciluje okolo neutrálnej hodnoty 50,0, čo značí rovnováhu medzi kupcami a predajcami, teda žiadny výrazný moment jedným smerom. MACD síce zostáva pod nulou, no histogram stráca negatívnu dynamiku, čo naznačuje možné zmiernenie klesajúceho tlaku.
Zdroj: xStation5
