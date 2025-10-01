Rekordná ťažba a export plynu v USA: Spotreba stagnuje, no LNG láme rekordy

V júli 2025 zaznamenali Spojené štáty rekordnú úroveň produkcie zemného plynu, a to ako v rámci ťažby suchého plynu, tak aj v hrubých ťažobných objemoch. Suchý zemný plyn dosiahol objem 3 348 miliárd kubických stôp (Bcf), čo predstavuje 108,0 Bcf denne. Ide o najvyššiu mesačnú produkciu od roku 1973, odkedy sa tieto údaje sledujú. Medziročný nárast predstavuje 3,7 %, teda 3,9 Bcf denne.
Hrubé ťažobné objemy dosiahli 4 016 Bcf (129,5 Bcf/deň), čo je nárast o 3,2 % oproti júlu 2024 a zároveň najvyšší denný objem od roku 1980.
Spotreba plynu mierne klesla
Celková spotreba zemného plynu v USA dosiahla 2 737 Bcf (88,3 Bcf/deň), čo predstavuje medziročný pokles o 0,5 %. Napriek tomu išlo o druhý najvyšší denný priemer spotreby za júl od zavedenia súčasnej metodiky v roku 2001.
Podľa jednotlivých sektorov bol vývoj zmiešaný:
-
Rezidenčná spotreba vzrástla o 5,6 % na 3,6 Bcf/deň.
-
Komerčný sektor zaznamenal nárast o 9,5 % na 5,2 Bcf/deň – najvyššia júlová hodnota od roku 2001.
-
Priemyselná spotreba klesla o 0,9 % na 21,9 Bcf/deň, stále však išlo o druhý najvyšší júlový výsledok.
-
Spotreba v elektroenergetike klesla o 2,2 % na 48,4 Bcf/deň – tiež druhá najvyššia hodnota za júl.
USA čoraz viac exportujú
Spojené štáty sa v júli 2025 stali výrazným čistým exportérom zemného plynu, keď objem vývozu viac než 2,8-násobne prevýšil dovoz.
Celkový export plynu dosiahol rekordných 719 Bcf (23,2 Bcf/deň), čo je nárast o 18,3 % medziročne. Výrazný nárast bol zaznamenaný pri exporte skvapalneného zemného plynu (LNG), ktorý vzrástol o 34,6 % medziročne a dosiahol najvyšší denný priemer za júl od roku 1997. LNG sa exportovalo do 37 krajín sveta v objeme 14,1 Bcf/deň.
Naopak dovoz klesol o 4,8 % na 8,3 Bcf/deň, napriek tomu išlo o druhý najvyšší denný júlový objem dovozu od roku 2012.
Graf NATGAS (H4)
Cena zemného plynu sa v posledných dňoch dostala do silného rastového trendu. Aktuálne sa obchoduje na úrovni 3,365 USD. Na grafe je zvýraznený fialový kruh, ktorý označuje rolovanie kontraktu – tento proces vytvoril doposiaľ nevyplnený cenový gap. CCI sa nachádza na hodnote 125,1, teda v prekúpenej zóne, a %R ukazuje na úroveň -11, čo taktiež potvrdzuje silný nákupný tlak.
Zdroj: xStation5
