Rekordné štvrťroky Applu: iPhone, služby a ‚neviditeľná‘ AI. Je návrat na trón blízko?

Apple otvoril fiškálny rok 2026 najsilnejším kvartálnym výkonom vo svojej histórii. Gigant z Cupertina nielenže láme predajné rekordy, ale zároveň redefinuje svoju rastovú stratégiu prostredníctvom synergie výkonného hardvéru, vysoko ziskových služieb a evolučného prístupu k umelej inteligencii. Kým kritici posledných 18 mesiacov firmu obviňovali, že zmeškala prvú fázu AI rally, Apple sa rozhodol vynechať úvodný výdavkový pretek, čo mu teraz môže priniesť výrazne nižšie náklady oproti kapitálovo agresívnym konkurentom ako Alphabet, Meta a Microsoft.
📊 Apple Q1 2026 – Kľúčové finančné ukazovatele
- Celkové tržby: 143,8 mld. USD (+16 % r/r) – Historický rekord.
- iPhone: 85,3 mld. USD (+23,3 % r/r) – Spektakulárny návrat supercyklu.
- Služby: 30,0 mld. USD (+14 % r/r) – Nové historické maximum s hrubou maržou 76,5 %.
- Čistý zisk: 42,1 mld. USD (EPS: 2,84 USD, +19 % r/r).
- Hrubá marža (celkovo): 48,2 % – Nad hornou hranicou predchádzajúceho výhľadu.
- Inštalovaná báza: Viac než 2,5 mld. aktívnych zariadení.
- Návrat kapitálu: 32 mld. USD vrátených akcionárom za jediný štvrťrok.
- Výhlaď na Q2: Očakávaný rast tržieb o 13–16 % r/r pri udržaní marží na úrovni 48–49 %.
Spoločnosť čelila protivetrom kvôli vnímanému oneskoreniu v AI závode, pričom jej akcie za posledný rok vzrástli len o 8 %. Na druhej strane Apple stále generuje silné tržby a zisky pri zachovaní nákladovej disciplíny. Je toto definitívny plán na návrat na čelo trhu?
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
1. iPhone a služby: Dvojitý motor rastu
Apple rozhodne rozptýlil obavy zo stagnácie iPhonu. Dynamika predaja sa zrýchlila zo 6 % v Q4 2025 na ohromujúcich 23 % v aktuálnom období. Kľúčovú úlohu zohrali emerging markets, pričom Čína vzrástla o 38 % r/r spolu so silným rastom v Indii.
Zároveň sa segment služieb vyvinul z doplnku k hardvéru na hlavný pilier podnikania. S výnosmi 30 mld. USD za kvartál sú Apple Services porovnateľné s najväčšími firmami z Fortune 50. Tento segment slúži ako „tichý motor“ valuácie: príjmy sú opakované, odolné voči hardvérovým cyklom a vďaka extrémnym maržiam hlavným motorom čistého zisku.
2. AI stratégia: ‘Neviditeľná’ inteligencia namiesto efektu
Apple prijal jedinečnú stratégiu „neviditeľnej AI“. Namiesto prezentácie samostatných modelov ako Microsoft či Google implementuje AI hlboko do používateľského zážitku.
-
Hybridná architektúra: Úlohy sú rozdelené medzi zariadenie a Private Cloud Compute.
-
Partnerstvo s Gemini: Licencovaním Google Gemini Apple de facto priznal, že potrebuje externú podporu v oblasti foundation modelov. Partnerstvo umožňuje rýchle vylepšenie Siri bez viacmiliardových výdavkov na vlastné dátové centrá, ktoré dnes zaťažujú konkurenciu.
-
Nepriama monetizácia: AI nie je samostatný produkt, ale katalyzátor pre hardvérové upgrady (napr. iPhone Pro) a zvýšené využívanie iCloud predplatných.
Zatiaľ čo konkurencia zápasí s medzerou medzi investíciami a monetizáciou, Apple využíva priestor na posilnenie svojho ekosystému, čo mu dlhodobo prináša výhodu.
3. Apple vs. svet: Súboj o trhovú kapitalizáciu
S trhovou kapitalizáciou približne 3,8 bil. USD je Apple momentálne tretí, za Nvidiou a Alphabetom. Trh Apple stále oceňuje opatrnejšie a nezapočítava mu „AI prémiu“, ktorú majú poskytovatelia infraštruktúry.
Čo potrebuje Apple, aby znovu zaujal 1. miesto?
-
Udržať supercyklus iPhonu: Poskytnúť dôkazy, že Apple Intelligence významne skracuje cyklus výmeny zariadení.
-
Škáľovanie marží: Zachovať ziskovosť napriek rastúcim nákladom na pamäte a AI komponenty.
-
Úspech novej Siri: Presvedčiť technickú komunitu, že partnerstvo s Googlom a vlastné čipy Baltra poskytujú lepší UX než Microsoft Copilot.
Akcie Applu za posledných 12 mesiacov vykazovali zmiešaný vývoj a od začiatku roka 2026 mierne oslabili. Silný prvý fiškálny kvartál (kalendárne Q4 2025) by však mal obnoviť dôveru v pozíciu Applu ako jedného z najodolnejších blue chip titulov na Wall Street.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
4. Záver
Apple možno prišiel neskôr do „AI marketingového divadla“, no to neznamená, že zaostáva v tvorbe hodnoty. Kapitálová disciplína a odmietnutie vstúpiť do nákladného závodu o dátové centrá mu umožnili zachovať rekordné marže a realizovať agresívne spätné odkupy akcií.
Pre investorov zostáva Apple jedinečným hybridom: bezpečným útočiskom generujúcim hotovosť s vloženou rastovou AI opciou. Aj keď je táto AI stratégia „neviditeľná“, môže sa ukázať ako najefektívnejšie monetizovaná v celom odvetví vďaka uzavretému ekosystému 2,5 miliardy používateľov. Ak trh začne preradzovať Apple ako poprednú AI platformu, návrat na trón najhodnotnejšej firmy sveta sa javí len ako otázka času.
Akcie po zverejnení výsledkov spočiatočne vzrástli o 2 % v post-market obchodovaní. Tieto zisky však boli následne úplne vymazané. Indexy US100 a US500 vykazujú výraznú slabosť, čo môže tlmiť náladu na trhu pri otvorení Wall Street počas posledného obchodného dňa týždňa a mesiaca.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.