Rekordné tržby AMD. Potvrdzuje spoločnosť svoju vedúcu pozíciu?

Advanced Micro Devices (AMD), jeden z vedúcich výrobcov procesorov a grafických kariet, dnes zverejnil výsledky za 4. štvrťrok 2025, ktoré možno opísať jedným slovom: pôsobivé – hoci trh reagoval zmiešane. Spoločnosť nielen prekonala očakávania analytikov, ale zároveň preukázala, že jej čipy patria medzi najvýkonnejšie a najinovatívnejšie na trhu.
AMD uzavrelo rok s rekordnými tržbami vo výške 10,27 miliardy USD len za posledný štvrťrok, čo predstavuje 34 % medziročný nárast a výrazne prekonalo očakávania analytikov (9,65 miliardy USD). Upravený zisk na akciu (EPS) dosiahol 1,53 USD oproti prognózam 1,32 USD, čo poukazuje na to, že spoločnosť rastie dynamicky a zároveň si udržiava silnú ziskovosť.
To potvrdzuje, že procesory EPYC a Ryzen, ako aj AI akcelerátory od AMD sú na svetovej úrovni. Produkty firmy priťahujú rastúci dopyt tak v oblasti osobných počítačov, ako aj v AI dátových centrách. Je zrejmé, že AMD úspešne kombinuje inováciu s prevádzkovou efektivitou a upevňuje si pozíciu kľúčového hráča na globálnom trhu s čipmi.
Kvartálne výsledky ukazujú, že AMD končí rok v silnom tempe. Manažment zdôrazňuje, že rast tržieb a marží je poháňaný expanziou v segmente AI, vyšším predajom vo výkonnom výpočtovom segmente a gamingu, ako aj rastom objemu operácií v dátových centrách.
Aj keď trh očakával ešte vyšší výhlaď, AMD dáva jasne najavo, že stále vidí výrazný potenciál ďalšieho rastu a vysiela investorom silný signál, že zostáva jedným z hlavných víťazov globálneho AI boomu.
Graf kvartálnych výsledkov potvrdzuje jasný rastúci trend tržieb a postupné zlepšovanie prevádzkovej a čistej marže. Aj keď marže rastú – čo odráža zlepšenú prevádzkovú efektivitu – stále zostávajú relatívne mierne. Kľúčovou výzvou pre spoločnosť bude výrazné zvýšenie týchto marží, čo by mohlo zásadne posilniť ziskovosť a hodnotu pre akcionárov.
Kľúčové finančné výsledky – Q4 2025
-
Segment dátových centier: 5,38 mld. USD (+39 % r/r)
-
Segment PC a notebookov: 3,10 mld. USD (+34 % r/r)
-
Herný segment: 843 mil. USD (+50 % r/r)
Silný rast tržieb a ziskov potvrdzuje, že o produkty AMD je rastúci dopyt v oblasti tradičných PC aj AI dátových centier.
-
Upravená hrubá marža dosiahla 57 % (vs. 54 % pred rokom)
-
Prevádzková marža vzrástla na 28 % (vs. 26 % pred rokom)
→ To odráža silnú nákladovú efektívnosť a schopnosť udržať ziskovosť pri rozširovaní trhového podielu
Ďalšie údaje za Q4 2025
-
Konsolidované tržby: 10,27 mld. USD (+34 % r/r)
-
Prevádzkový zisk: 2,85 mld. USD (+41 % r/r)
-
Upravený EPS: 1,53 USD (+40 % r/r)
-
Kapitálové výdavky (CapEx): 222 mil. USD (+6,7 % r/r)
-
Výdavky na výskum a vývoj (R&D): 2,33 mld. USD (+36 % r/r)
Výhlaď na Q1 2026
-
Tržby: 9,5–10,1 mld. USD
-
Hrubá marža: približne 55 %
-
Pokračovanie investícií do výskumu a vývoja a vývoja AI čipov
Segmenty podnikania
Dátové centrá:
- Rastúci dopyt po AI akcelerátoroch a procesoroch EPYC viedol k nárastu tržieb o 39 % na 5,38 miliardy USD, čo výrazne prekonalo očakávania analytikov (4,97 miliardy USD). AMD získava väčší podiel na trhu AI akcelerátorov, hoci naďalej zaostáva za dominantným hráčom NVIDIA.
PC a notebooky:
- Segment dosiahol tržby 3,10 miliardy USD (+34 % r/r). Produkty Ryzen si udržiavajú silné postavenie na trhu osobných aj firemných počítačov, pričom generujú stabilné príjmy a zlepšujúce sa marže.
Herný segment:
- Tržby v oblasti gamingu predstavovali 843 miliónov USD (+50 % r/r). Hoci mierne zaostali za očakávaniami analytikov (855,3 mil. USD), trend rastu naznačuje, že grafické čipy AMD ostávajú atraktívne pre hráčov aj výrobcov konzol, a podporujú rozšírenie marží v prémiovom segmente.
Finančné údaje poukazujú na zvýšenú tvorbu hotovosti a zlepšenú návratnosť investovaného kapitálu (ROIC). Zároveň ostávajú vážené priemerné náklady na kapitál (WACC) stabilné, čo odráža efektívne finančné riadenie počas obdobia dynamického rastu.
Výhlaď a prognóza
Pre Q1 2026 AMD očakáva tržby v rozmedzí 9,5–10,1 miliardy USD, čo predstavuje dvojciferný medziročný rast.
• Hrubá marža: približne 55 %
• Kapitálové výdavky (CapEx): plánovaných 222 miliónov USD
Aj keď výhlaď prekonal priemerné očakávania analytikov (9,39 mld. USD), nenaplnil ambicióznejšie očakávania trhu, čo viedlo ku krátkodobému poklesu ceny akcií a poukázalo na citlivosť akcií s vysokým P/E na akékoľvek odchýlky.
Vedenie zdôrazňuje, že AMD je plne pripravené na ďalšiu expanziu v oblasti AI a čipov pre vysokovýkonné výpočty.
Nové procesory EPYC a akcelerátory MI325, ktoré prídu v druhej polovici roka, by mali podporiť predaj v dátových centrách a ďalší rast tržieb na kľúčových trhoch vrátane Číny.
Výhľad do budúcnosti
Rekordné výsledky za Q4 2025 potvrdzujú, že AMD rastie pôsobivým tempom a jej produkty patria medzi špičku na trhu. Rast tržieb a ziskov prekonal očakávania a zvýšený výhlaď na ďalší kvartál ukazuje, že vedenie vidí výrazný potenciál ďalšieho rastu.
Trh je však naďalej citlivý na vysoké ocenenia. Vysoké P/E AMD naznačuje, že akcia je oceňovaná takmer dokonale – a všetko, čo je len „dobré, nie výnimočné“, môže vyvolať krátkodobú korekciu. Pokles akcie po výsledkoch ukazuje, že investori reagujú nielen na čísla, ale aj na mieru naplnenia očakávaného tempa rastu.
Z dlhodobého hľadiska však AMD ostáva fundamentálne silná spoločnosť rozvoj strategických segmentov (AI, HPC, dátové centrá), udržanie vysokých marží pri rastúcom dopyte, investície do novej generácie procesorov a akcelerátorov
→ To všetko naznačuje, že akcia má potenciál ďalšieho rastu, pričom aktuálne výkyvy sú skôr krátkodobou korekciou, než prejavom štrukturálnych slabostí.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
✅Výsledky Amazonu: Zmiešané výsledky, akcie oslabujú o 10 %
🔴Živé komentáre od XTB: Mini odstávka v USA spôsobuje výpadok makroekonomických údajov
Kongsberg Gruppen po výsledkoch: Spoločnosť dobieha zvyšok sektora
Trhové zhrnutie: Európske indexy sa pokúšajú o odraz po rekordnom výpredaji na Wall Street 🔨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.