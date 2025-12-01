Rekordný mesiac pre Roche: Nádejný liek na rakovinu prsníka ženie akcie na maximá

- Akcie Roche vzrástli v novembri o 19 %, najviac od roku 1997, vďaka nádejnému lieku na rakovinu prsníka.
Akcie farmaceutickej spoločnosti Roche Holding AG zaznamenali najlepší mesačný výkon od roku 1997, keď v novembri vzrástli o 19 %. Investorov nadchol prielomový pokrok vo vývoji experimentálneho lieku giredestrant, určeného na liečbu skorého štádia rakoviny prsníka, a pozitívne výsledky ďalších klinických štúdií.
Podľa analytikov má Roche ešte ďalší rastový potenciál, pričom optimizmus podporujú aj sľubné výsledky neskorých fáz štúdií liekov proti roztrúsenej skleróze. Hodnota firmy tak vzrástla na 311 miliárd USD a podľa Bank Vontobel by aktuálny rast nemal byť krátkodobý. „Nárast je podložený reálnymi dátami a mal by mať zotrvačnosť,“ uviedol analytik Stefan Schneider.
Giredestrant, ako prvý svojho druhu vo svojej triede, sa podľa JPMorgan môže stať blockbusterom s potenciálom až 5 miliárd USD v maximálnych ročných tržbách, zatiaľ čo Intron Health odhaduje globálne predaje v adjuvantnej terapii až na 10 miliárd USD do roku 2032.
Analytik Naresh Chouhan z Intron Health označil aktuálne výsledky za zásadný míľnik pre Roche a upozornil, že ďalšie klinické testy – zamerané napríklad na obezitu alebo genetickú svalovú poruchu – by mohli Roche do polovice roka 2026 katapultovať na pozíciu najatraktívnejšej európskej farmaceutickej akcie.
Napriek tomu konkurencia nespí. Napríklad AstraZeneca pripravuje zverejnenie výsledkov vlastného lieku na estrogénom riadenú rakovinu prsníka v budúcom roku. A hoci Roche vykazuje sľubné dáta, niektorí odborníci zostávajú opatrní. Analytik Michael Leuchten z Jefferies citoval onkológa, ktorý vyzýva k realistickým očakávaniam a tvrdí, že aktuálne dáta zatiaľ nemenia klinickú prax.
Rast akcií Roche navyše zapadá do širšieho trendu, keď investori presúvajú kapitál z technologického sektora do zdravotnej starostlivosti, ktorá vďaka atraktívnemu oceneniu a miernejším obavám z regulácie cien liekov a colných rizík opäť získava na sile. V novembri tak zdravotnícky index S&P 500 zaznamenal najlepší mesiac od októbra 2022 a európsky Stoxx 600 Health Care zažil najväčší rast od začiatku tohto roka.
Graf ROG.CH (D1)
Akcie spoločnosti Roche Holding AG sa po prudkom raste v novembri aktuálne obchodujú na úrovni 308,30 CHF, a napriek miernej korekcii sa stále držia v býčom trende. Technicky sa cena nachádza výrazne nad kĺzavými priemermi, pričom EMA 50 je na úrovni 285,55 CHF a SMA 100 na 270,94 CHF. Táto technická situácia potvrdzuje silný nákupný sentiment. RSI dosahuje hodnotu 65,5, čo naznačuje, že akcie sa síce približujú prekúpenej oblasti, no stále majú priestor na ďalší rast.
Zdroj: xStation5
