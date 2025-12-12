Renault mení stratégiu: Končí s carsharingom a obmedzuje výstavbu nabíjacích staníc

- Renault ukončuje carsharing Zity a zastavuje projekt mikro elektromobilu Duo.
- Výrazne obmedzí plány na budovanie siete rýchlonabíjacích staníc v Európe.
- Dôjde k reorganizácii divízie Mobilize a zníženiu počtu zamestnancov o približne 80 pozícií.
- Spoločnosť sa viac zameria na ziskové projekty a kľúčové oblasti podnikania.
Francúzska automobilka Renault výrazne prehodnocuje svoju stratégiu v oblasti novej mobility. V reakcii na náročné trhové prostredie a potrebu efektívnejšej alokácie kapitálu oznámila ukončenie služieb zdieľania áut a spomalenie výstavby siete rýchlonabíjacích staníc, ktoré boli súčasťou dcérskej divízie Mobilize Beyond Automotive. Tento krok je súčasťou širšej reorganizácie, ktorej cieľom je sústredenie na ziskovejšie segmenty podnikania.
Súčasťou reštrukturalizácie bude aj opätovné začlenenie energetických a dátových aktivít Mobilize späť do hlavnej skupiny Renault. Z približne 450 pracovných miest v divízii Mobilize bude zrušených asi 80 pozícií, pričom firma bude preferovať dobrovoľné odchody a interné presuny. Renault taktiež potvrdil, že ukončuje menej výnosné projekty, ako je carsharing Zity v Madride a Miláne, alebo mikro elektromobil Duo, ktorý mal byť súčasťou mestskej elektromobility.
Divízia Mobilize vznikla v roku 2021 pod vedením vtedajšieho CEO Lucasa de Mea ako pokus o rozšírenie aktivít automobilky smerom k novým formám mobility, vrátane zdieľaných vozidiel, infraštruktúry pre nabíjanie elektromobilov a správy používateľských dát. Nový CEO Renaultu François Provost, ktorý nastúpil do funkcie v júli 2025, po dôkladnom preskúmaní rozhodol, že vysoké investície do rýchlonabíjacích staníc nie sú v súčasnom prostredí prioritou.
Podľa Jéroma Fatona, šéfa energetickej sekcie Mobilize, sa automobilka nachádza v období prehodnocovania investícií a musí čeliť výzvam vrátane potreby financovať iné kľúčové oblasti. Pôvodný cieľ vybudovať 650 nabíjacích staníc po celej Európe do roku 2028 bol výrazne zredukovaný – Renault teraz plánuje 100 staníc vo Francúzsku a viac ako 100 v Taliansku do konca roka 2026, pričom projekty v Belgicku a Španielsku boli úplne zrušené.
Tento posun odráža trend medzi európskymi automobilkami, ktoré sú opatrnejšie pri investovaní do vedľajších projektov a viac sa zameriavajú na ziskovosť a kľúčové podnikateľské aktivity, najmä v čase, keď trh s elektromobilmi spomaľuje a tlak na návratnosť investícií rastie.
Graf RNO.FR (D1)
Akcie Renaultu sa aktuálne obchodujú za 37,02 EUR a v posledných týždňoch zaznamenali výrazné oživenie. Cena prerazila nad dôležité technické úrovne a drží sa nad kĺzavými priemermi EMA 50 (35,18 EUR) a SMA 100 (34,28 EUR), čo predstavuje pozitívny signál pre býčí výhlaď. RSI sa aktuálne nachádza na hodnote 58,6, čo poukazuje na zdravé nákupné momentum bez známok prekúpenosti.
Z cenového pohľadu sa aktuálna úroveň 37 EUR nachádza blízko lokálnej rezistencie. Ako kľúčová podpora sa teraz javí pásmo okolo 35,20 EUR (EMA 50) a následne 34,30 EUR (SMA 100) – udržanie týchto úrovní je rozhodujúce pre potvrdenie pokračujúceho rastového trendu.
Zdroj: xStation5
