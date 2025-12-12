Wells Fargo naberá investičných bankárov a mieri medzi elitu Wall Street

- Wells Fargo sa posunula na 8. miesto v globálnom rebríčku M&A podľa objemu.
- Najala viac než 125 managing directorov a ďalej expanduje v oblasti investičného bankovníctva.
- Zúčastňuje sa veľkých transakcií, vrátane Netflix–Warner Bros a Union Pacific–Norfolk Southern.
- CEO Scharf má ambíciu dostať banku medzi 5 najväčších investičných bánk na svete.
Americká banka Wells Fargo, štvrtá najväčšia banka v USA podľa veľkosti aktív, rozširuje svoje investičné bankovníctvo v snahe stať sa jedným z piatich najväčších hráčov v tomto odvetví. Po rokoch regulačných obmedzení, ktoré skončili v júni 2025, banka teraz masívne investuje do rozširovania tímov a získavania väčších mandátov v oblasti fúzií a akvizícií (M&A).
Wells Fargo sa posunula z 17. na 8. miesto v globálnom rebríčku investičných bánk podľa objemu M&A transakcií, čo predstavuje najväčší medziročný skok medzi hlavnými bankami. Zároveň ide o prvé umiestnenie banky v top 10 od roku 1995, kedy agentúra Dealogic začala rebríček zostavovať.
Túto expanziu poháňajú viaceré kľúčové faktory: silná americká ekonomika, vysoké akciové valuácie, nízke úverové spready a uvoľňujúca sa menová politika Fedu.
Šéf firemného a investičného bankovníctva Fernando Rivas uviedol, že Wells Fargo každý rok najíma desiatky nových managing directorov a tento trend bude pokračovať. Od roku 2019 banka najala viac než 125 seniorných bankárov, vrátane nových lídrov pre oblasti M&A, private equity, priemysel, technológie, zdravotníctvo a kapitálové trhy.
Medzi najväčšie tohtoročné transakcie, na ktorých sa banka podieľala, patria:
-
Netflix vs. Warner Bros Discovery – akvizícia za 72 miliárd USD (očakávané poplatky pre Wells Fargo: 37 miliónov USD),
-
Union Pacific vs. Norfolk Southern – akvizícia za 85 miliárd USD (poplatky: 52,5 milióna USD).
Podľa analytikov tieto obchody výrazne zvyšujú dôveryhodnosť Wells Fargo ako vážneho hráča vo svete investičného bankovníctva. Hoci banka zatiaľ zaostáva v príjmoch z M&A (20. miesto podľa výšky poplatkov), rýchly rast jej „fee poolu“ poukazuje na zlepšujúcu sa pozíciu. Akcie Wells Fargo tento rok vzrástli takmer o 32 %, čo je mierne viac než priemer bankového sektora v indexe S&P 500.
Graf WFC.US (D1)
Akcie Wells Fargo aktuálne dosiahli úroveň 92,49 USD, čo predstavuje nové lokálne maximum a potvrdenie silného rastového trendu. Cena prerazila vyššie po niekoľkých týždňoch konsolidácie a zostáva výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (85,65 USD) a SMA 100 (83,05 USD), čo je silný býčí signál. RSI sa nachádza na hodnote 67,4, čo ukazuje na silné nákupné momentum, no zároveň upozorňuje na blížiacu sa zónu prekúpenosti.
Zdroj: xStation5
