Renault mení vedenie: odchod šéfa Dacie a nové strategické pozície

Francúzska automobilka Renault SA spustila zásadnú reorganizáciu svojho vrcholového manažmentu, v rámci ktorej odchádza Denis Le Vot, doterajší šéf úspešnej značky Dacia. Ide o prvé kľúčové personálne zmeny pod vedením nového generálneho riaditeľa Françoisa Provosta, ktorý prevzal riadenie spoločnosti v čase, keď čelí náročnému konkurenčnému prostrediu a slabnúcemu dopytu v Európe.
Le Vota na pozícii šéfky Dacie nahradí Katrin Adt, skúsená manažérka s dlhoročnou praxou v Mercedes-Benz Group. Renault zároveň vymenoval Fabrice Camboliva, súčasného šéfa značky Renault, do novovytvorenej funkcie Chief Growth Officer, ktorej cieľom je efektívnejšia koordinácia rastu naprieč kľúčovými značkami skupiny.
„Potrebujeme organizáciu schopnú rýchlejšie rozhodovať, efektívnejšie realizovať a byť bližšie k zákazníkom,“ uviedol Provost vo svojom pondelkovom vyhlásení.
Ďalšie zmeny zahŕňajú vymenovanie Philippa Bruneta na post technologického riaditeľa (CTO) s cieľom urýchliť inovácie, a Anthonyho Plouviera na pozíciu šéfa nákupu, kde nahradí samotného Provosta.
Renault zavádza tieto zmeny v čase, keď čelí tlaku čínskych výrobcov na čele s BYD a zníženej ziskovosti, ku ktorej prispel aj slabnúci trh s úžitkovými vozidlami. Nové vedenie má za úlohu stabilizovať skupinu a pripraviť ju na agresívnejšiu a technologicky rýchlejšiu konkurenciu.
Graf RNO.FR (D1)
Akcie automobilky Renault sa po prudkom prepade z predchádzajúcich mesiacov snažia stabilizovať nad úrovňou 30,96 EUR, ktorá aktuálne slúži ako krátkodobá technická podpora. Cena sa teraz pohybuje okolo 34,21 EUR, ale stále zostáva hlboko pod kĺzavými priemermi – EMA 50 na 35,56 EUR a SMA 100 na 40,31 EUR – čo znamená, že strednodobý trend zostáva negatívny.
Pozitívnym signálom je však fakt, že sa vytvorilo lokálne dno, od ktorého sa cena postupne odrazila a formuje nižšie maximá aj vyššie minimá, teda začiatočné známky konsolidácie alebo obratu. RSI vzrástol na 47,5, čím sa priblížil k neutrálnej zóne, čo naznačuje zníženie predajného tlaku. MACD zatiaľ zostáva pod nulou, ale histogram sa zmenšuje, čo potvrdzuje slabnutie negatívneho momenta. Ak by akcie prerazili nad rezistenciu okolo 35,50 EUR, otvoril by sa priestor na otestovanie vyšších úrovní v pásme 38–40 EUR. Naopak, pokles pod 30,96 EUR by znamenal obnovenie klesajúceho trendu a návrat k predchádzajúcim minimám.
Zdroj: xStation5
