Renault v roku 2025 zvýšil objem predajov o 3 % vďaka modelom Clio a Sandero

Skupina Renault oznámila, že v roku 2025 predala celkovo 2,34 milióna vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o 3,2 %. Hlavným ťahúňom rastu boli osobné vozidlá, predovšetkým modely Clio a Sandero, ktorých obľuba pomohla kompenzovať výrazný pokles v segmente úžitkových vozidiel na európskom trhu.
Zatiaľ čo v Európe skupina zaznamenala len mierny rast o 0,5 %, na medzinárodných trhoch (vrátane Južnej Kórey, Maroka a Latinskej Ameriky) Renault rástol o 11,7 %. Silné zahraničné výsledky prichádzajú v čase, keď globálny automobilový sektor čelí pretrvávajúcim výzvam, ako sú nadmerné výrobné kapacity a nestabilné colné prostredie.
Segment úžitkových vozidiel v Európe klesol o 21 %, a to v dôsledku spomalenia trhu a úprav produktového portfólia. Naopak, objem osobných áut vzrástol o 5,9 %, čo prekonalo tempo rastu celého trhu.
Podľa vyjadrenia globálneho riaditeľa predaja značky Renault Ivana Segala spoločnosti pomáha lokálna výroba na väčšine zahraničných trhov, vďaka čomu minimalizuje dopad colných bariér. Zároveň však upozornil, že v roku 2026 sa neočakáva výrazné oživenie európskeho trhu.
Pozitívny vývoj zaznamenali aj hybridné a elektrické vozidlá, ktorých predaje vzrástli o 35 % a 77 % medziročne. Podľa analytikov Oddo BHF má Renault silnú východiskovú pozíciu pre rok 2026 vďaka konkurencieschopnej elektrifikovanej ponuke a potenciálu získať väčší podiel na maloobchodnom trhu, ktorý prináša vyššie marže.
Finančné výsledky za rok 2025 budú zverejnené 19. februára.
Graf RNO.FR (D1)
Akcie Renault v posledných týždňoch výrazne klesli a aktuálne sa obchodujú na úrovni 31,49 EUR. Cena sa od začiatku januára nachádza v silnom klesajúcom trende a prepadla sa hlboko pod kĺzavé priemery EMA 50 (34,59 EUR) a SMA 100 (34,72 EUR), ktoré teraz predstavujú výraznú rezistenciu. V posledných dňoch však dochádza k miernemu odrazu od novovytvoreného lokálneho minima, čo môže naznačovať krátkodobý pokus o stabilizáciu. Tento pohyb podporuje aj indikátor RSI, ktorý sa nachádza na úrovni 35,3 – teda blízko prepredanej oblasti, odkiaľ často dochádza k technickému obratu alebo konsolidácii. Technická situácia zatiaľ nenaznačuje obrat trendu, ale skôr možný nádych po prudkom poklese.
Zdroj: xStation5
